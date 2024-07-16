Как получить временную защиту в Чехии после другой страны — Finance.ua
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Как получить временную защиту в Чехии после другой страны

Личные финансы
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Чехия — едва ли не единственная страна (вместе с Грецией, а теперь и Польшей), в которой фактически нельзя сменить страну защиты. Но это работает в других странах Европейского союза.
Так что, если вы имеете временную защиту в ЧР, но затем переедете в Германию, Францию ​​или Испанию, то получите защиту в Германии, Франции или Испании. А защита в Чешской Республике будет аннулирована. Но вернуться в Чехию уже не получится. Однако есть исключение — этот вопрос можно решить через суд. Об этом рассказала Вероника Вихова, юрист офиса Омбудсмена в ЧР.
«Рекомендуем людям с такими проблемами обращаться в суд: чтобы они подали заявление о временной защите, им его обозначат как непринятое, затем непосредственно с этой бумагой, с заявлением о временной защите, они подадут иск. Сейчас в подавляющем большинстве случаев суды принимают решение в пользу иностранцев. Потому что они считают, что это не соответствует европейскому праву. Но, как я понимаю, иск в суд — это шаг, которого некоторые могут бояться, поэтому хорошо связаться с некоммерческими организациями, которые помогают иностранцам. Они помогут с составлением иска, делают это бесплатно, а при подаче иска в суд фактически не нужно платить никаких сборов», — рассказала она.
Беспокойство у людей вызывает, что такой судебный процесс может быть длительным и стоить больших денег. Но в этом случае суды принимают решение очень быстро. Это точно не продлится годами. Возможно, процесс будет 3−4-5−6 месяцев. И для тех иностранцев, которые подаются на временную защиту, это бесплатно.
Также есть много юристов, которые предоставляют юридические консультации людям из Украины бесплатно.

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По материалам:
uamedia
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