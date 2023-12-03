Как получить возмещение за ДТП, у виновника которого нет автогражданки — Finance.ua

Как получить возмещение за ДТП, у виновника которого нет автогражданки Сегодня 13:30 — Страхование

Как получить возмещение за ДТП, у виновника которого нет автогражданки

В МТСБУ (Моторное (транспортное) страховое бюро Украины) рассказали , как получить возмещение за ДТП, у виновника которого нет автогражданки.

«Чтобы получить страховое возмещение в случае ДТП, в котором у виновника отсутствует действующий договор ОСАГО , нужно выполнить несколько шагов», — говорится в сообщении.

Что нужно сделать:

1. Оформить ДТП с участием полиции.

Независимо от тяжести аварии вызовите полицию и оформьте соответствующий протокол. Это позволит получить официальный документ, который подтвердит факт ДТП и станет ключевым доказательством при дальнейшем урегулировании дела.

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2. Обратиться в МТСБУ.

После оформления протокола обратитесь в МТСБУ и передайте уведомление о ДТП в письменной форме по почте или электронным письмом. Для формирования этой заявки вы можете воспользоваться формами на сайте МТСБУ «Уведомления о ДТП» и «Заявление на страховое возмещение», которые можно найти по ссылке . Вы можете подать документы онлайн с использованием электронной цифровой подписи (КЭП), ознакомиться подробнее можно по ссылке

Важно отметить, что пострадавший имеет право обратиться в МТСБУ для получения страхового возмещения только при наличии у него действующего полиса ОСАГО.

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3. Обеспечить возможность осмотреть состояние транспортного средства представителем МТСБУ.

Важно хранить поврежденный автомобиль в том же состоянии, что и было при оформлении ДТП, до осмотра представителем МТСБУ. Это поможет оценить ущерб и определить размер возмещения.

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