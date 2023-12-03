Как получить возмещение за ДТП, у виновника которого нет автогражданки — Finance.ua

Как получить возмещение за ДТП, у виновника которого нет автогражданки
В МТСБУ (Моторное (транспортное) страховое бюро Украины) рассказали, как получить возмещение за ДТП, у виновника которого нет автогражданки.
«Чтобы получить страховое возмещение в случае ДТП, в котором у виновника отсутствует действующий договор ОСАГО, нужно выполнить несколько шагов», — говорится в сообщении.
Что нужно сделать:
1. Оформить ДТП с участием полиции.
Независимо от тяжести аварии вызовите полицию и оформьте соответствующий протокол. Это позволит получить официальный документ, который подтвердит факт ДТП и станет ключевым доказательством при дальнейшем урегулировании дела.
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2. Обратиться в МТСБУ.
После оформления протокола обратитесь в МТСБУ и передайте уведомление о ДТП в письменной форме по почте или электронным письмом. Для формирования этой заявки вы можете воспользоваться формами на сайте МТСБУ «Уведомления о ДТП» и «Заявление на страховое возмещение», которые можно найти по ссылке. Вы можете подать документы онлайн с использованием электронной цифровой подписи (КЭП), ознакомиться подробнее можно по ссылке.
Важно отметить, что пострадавший имеет право обратиться в МТСБУ для получения страхового возмещения только при наличии у него действующего полиса ОСАГО.
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3. Обеспечить возможность осмотреть состояние транспортного средства представителем МТСБУ.
Важно хранить поврежденный автомобиль в том же состоянии, что и было при оформлении ДТП, до осмотра представителем МТСБУ. Это поможет оценить ущерб и определить размер возмещения.
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