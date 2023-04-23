Как получить Транспортный бонус в Италии: все, что нужно знать — Finance.ua

Как получить Транспортный бонус в Италии: все, что нужно знать Сегодня 15:18 — Личные финансы

Как получить Транспортный бонус в Италии: все, что нужно знать

Украинцы, которые сейчас находятся в Италии, могут претендовать на получение специального бонуса Transport Bonus. Детальнее, что это такое и как принять участие, читайте дальше.

Что такое Transport Bonus? Транспортный бонус — это бонус в размере 60 евро, доступный для приобретения годового, месячного или многомесячного абонементного билета на местный, региональный, межобластной общественный транспорт или национальный железнодорожный транспорт. Всего на транспортный бонус в 2023 году выделено 100 миллионов евро.

Кто может претендовать на выплату

Ваучер на помощь могут получить студенты, работники, пенсионеры и безработные лица, доход которых в 2022 году не превышал 20 000 евро. Обратите внимание! Ваучер является именным и пригодным для приобретения годового или месячного абонемента на протяжении текущего месяца. Также можно запросить бонус онлайн на платформе и приобрести абонемент физически в кассе позже, предъявив код, полученный в конце процедуры, в момент покупки.

Как подать заявку

С 8 часов утра понедельника 17 апреля начала действовать цифровая платформа для запроса транспортного бонуса на 2023 год. Запрос можно сделать на сайте — https://bonustrasporti.lavoro.gov.it/

Для получения доступа вы должны иметь цифровую идентификацию SPID (система управления цифровой идентификацией граждан и предприятий) или электронную идентификационную карточку CIE и указать налоговый код.

«Вы сможете подать онлайн заявление на получение помощи для себя или несовершеннолетнего иждивенца. Каждый житель Италии может подать заявление на получение одной транспортной льготы в месяц до 31 декабря 2023 года и до исчерпания ресурсов», — говорится в сообщении Министерства труда страны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.