Как получить QR-код для своего счета — Finance.ua

Как получить QR-код для своего счета Сегодня 16:19 — Финтех и Карты

Как получить QR-код для своего счета

Одновременно с введением международного стандарта номера банковского счета IBAN НБУ разработал правила использования QR-кода для осуществления перевода средств.

Об этом напоминает ФинКульт.

«Правилами определяются единые принципы использования QR-кода участниками безналичных расчетов для осуществления перевода средств и требования к реквизитам QR-кода», — говорится в сообщении.

Использование QR-кода обеспечивает возможность удобного заполнения платежных реквизитов клиентами банков для:

оплаты товаров и коммунальных услуг;

развития бизнеса или собственной идеи;

осуществления переводов.

Как формировать QR-код:

непосредственно в банке, распечатав на бумаге — его можно использовать как приложение к договору;

средствами мобильного приложения, интернет-банкинга, системы клиент-банк — код формируется автоматически;

самостоятельно сформировать код, введя соответствующие реквизиты в генератор QR-кодов.

QR-код используется для удобства безналичных расчетов, упрощенной оплаты счетов и обмена платежными реквизитами.

Клиенты банков имеют возможность оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода в одно касание, используя мобильное приложение смартфона.

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