Как получить QR-код для своего счета — Finance.ua

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Как получить QR-код для своего счета

Финтех и Карты
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Как получить QR-код для своего счета
Как получить QR-код для своего счета
Одновременно с введением международного стандарта номера банковского счета IBAN НБУ разработал правила использования QR-кода для осуществления перевода средств.
Об этом напоминает ФинКульт.
«Правилами определяются единые принципы использования QR-кода участниками безналичных расчетов для осуществления перевода средств и требования к реквизитам QR-кода», — говорится в сообщении.
Использование QR-кода обеспечивает возможность удобного заполнения платежных реквизитов клиентами банков для:
  • оплаты товаров и коммунальных услуг;
  • развития бизнеса или собственной идеи;
  • осуществления переводов.
Как формировать QR-код:
  • непосредственно в банке, распечатав на бумаге — его можно использовать как приложение к договору;
  • средствами мобильного приложения, интернет-банкинга, системы клиент-банк — код формируется автоматически;
  • самостоятельно сформировать код, введя соответствующие реквизиты в генератор QR-кодов.
QR-код используется для удобства безналичных расчетов, упрощенной оплаты счетов и обмена платежными реквизитами.
Клиенты банков имеют возможность оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода в одно касание, используя мобильное приложение смартфона.

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По материалам:
Finance.ua
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