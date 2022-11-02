Как получить пенсии без света и связи — Finance.ua
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Как получить пенсии без света и связи

Личные финансы
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Несмотря на отключения электроэнергии в стране Укрпочта не планирует прекращать свою деятельность.
Об этом заявил во время брифинга генеральный директор компании Игорь Смилянский.
При отсутствии света компания может предоставлять основные услуги:
  • принимать оплату коммунальных платежей по фиксированному тарифу;
  • осуществлять выдачу пенсий и соцвыплат;
  • оформлять все виды отправлений и предоплату на печатные издания;
  • производить продажу товаров первой необходимости.
«У нас есть два варианта, конечно, один стационарный, когда есть электричество и есть связь, и второй — когда нет электричества или нет связи, но мы не прекращаем и не планируем прекращать работу. Мы разработали все процедуры, позволяющие нам это делать. Поэтому, прежде всего, хотел бы успокоить и пенсионеров, и всех людей, которые скажем так, получают социальные пособия — мы умеем работать на бумажках, мы получаем бумажные сведения от Пенсионного фонда, то есть у нас есть возможность выплачивать пенсии при любых условиях», — отметил Смилянский.
Единственное ограничение в отсутствие электричества — выплаты переводов ограничиваются 5 тысячами гривен.

Справка Finance.ua:

  • «Укрэнерго» заявило о дополнительных ограничениях электроснабжения в трех областях. Графиков почасовых отключений в среду для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно, поэтому с 11:00 Укрэнерго вынуждено ввести дополнительные ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в некоторых областях.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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