Как получить пенсии без света и связи — Finance.ua

Как получить пенсии без света и связи
Несмотря на отключения электроэнергии в стране Укрпочта не планирует прекращать свою деятельность.
Об этом заявил во время брифинга генеральный директор компании Игорь Смилянский.
При отсутствии света компания может предоставлять основные услуги:
- принимать оплату коммунальных платежей по фиксированному тарифу;
- осуществлять выдачу пенсий и соцвыплат;
- оформлять все виды отправлений и предоплату на печатные издания;
- производить продажу товаров первой необходимости.
«У нас есть два варианта, конечно, один стационарный, когда есть электричество и есть связь, и второй — когда нет электричества или нет связи, но мы не прекращаем и не планируем прекращать работу. Мы разработали все процедуры, позволяющие нам это делать. Поэтому, прежде всего, хотел бы успокоить и пенсионеров, и всех людей, которые скажем так, получают социальные пособия — мы умеем работать на бумажках, мы получаем бумажные сведения от Пенсионного фонда, то есть у нас есть возможность выплачивать пенсии при любых условиях», — отметил Смилянский.
Единственное ограничение в отсутствие электричества — выплаты переводов ограничиваются 5 тысячами гривен.
Справка Finance.ua:
- «Укрэнерго» заявило о дополнительных ограничениях электроснабжения в трех областях. Графиков почасовых отключений в среду для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно, поэтому с 11:00 Укрэнерго вынуждено ввести дополнительные ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в некоторых областях.
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