Как получить пенсии без света и связи — Finance.ua

Как получить пенсии без света и связи Сегодня 13:00 — Личные финансы

Несмотря на отключения электроэнергии в стране Укрпочта не планирует прекращать свою деятельность.

Об этом заявил во время брифинга генеральный директор компании Игорь Смилянский.

При отсутствии света компания может предоставлять основные услуги:

принимать оплату коммунальных платежей по фиксированному тарифу;

осуществлять выдачу пенсий и соцвыплат;

оформлять все виды отправлений и предоплату на печатные издания;

производить продажу товаров первой необходимости.

«У нас есть два варианта, конечно, один стационарный, когда есть электричество и есть связь, и второй — когда нет электричества или нет связи, но мы не прекращаем и не планируем прекращать работу. Мы разработали все процедуры, позволяющие нам это делать. Поэтому, прежде всего, хотел бы успокоить и пенсионеров, и всех людей, которые скажем так, получают социальные пособия — мы умеем работать на бумажках, мы получаем бумажные сведения от Пенсионного фонда, то есть у нас есть возможность выплачивать пенсии при любых условиях», — отметил Смилянский.

Единственное ограничение в отсутствие электричества — выплаты переводов ограничиваются 5 тысячами гривен.

Справка Finance.ua:

«Укрэнерго» заявило о дополнительных ограничениях электроснабжения в трех областях. Графиков почасовых отключений в среду для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно, поэтому с 11:00 Укрэнерго вынуждено ввести дополнительные ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в некоторых областях.

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УНН По материалам:

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