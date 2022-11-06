Как получить от государства субсидию на землю — Finance.ua

Как получить от государства субсидию на землю Сегодня 20:47 — Личные финансы

Как получить от государства субсидию на землю

Владельцы земельного участка смогут получить от государства субсидию на землю.

Об этом сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.

Заявка на получение бюджетных средств подается программными средствами Государственного аграрного реестра с 1 сентября текущего года.

Кто может получить субсидию

Физические и юридические лица, которые обрабатывают не менее 1 и не более 120 га земель сельскохозяйственного назначения и отвечают другим условиям программы:

заявителями могут быть только граждане Украины или юридические лица, учредителями которых являются исключительно физические лица — граждане Украины;

в отношении которых не применяются судебные процедуры банкротства и не находящиеся в стадии ликвидации;

которые не привлекались к уголовной ответственности и не имеют неснятой или непогашенной судимости и/или не находятся в розыске;

к которым не применялись специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины «О санкциях»;

которые по состоянию на дату подачи заявки зарегистрированы, но фактически не находятся и не ведут свою хозяйственную деятельность на временно оккупированной территории Украины или на территориях, включенных в утвержденный Минреинтеграции перечень громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий, или находящихся в временной оккупации, окружении (блокировании);

не имеющие задолженности перед бюджетом;

не ведут хозяйственную деятельность на территории российской федерации и республики беларусь;

руководители и/или бенефициарные собственники которых не включены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Сумма выплаты составляет 3100 грн на гектар земли, но не более 372 тыс. грн.

Заявки принимаются до 15 ноября 2022 года только через Государственный аграрный реестр. Заявки, поступившие по истечении срока их подачи, не рассматриваются.

Действие программы распространяется исключительно на земли сельскохозяйственного назначения, зарегистрированные в Государственном земельном кадастре и Государственном реестре вещных прав.

Если земельный участок, находящийся в собственности/аренде получателя, передан им в пользование другому лицу на основании договора аренды или субаренды, право на получение бюджетных средств на гектар земель сельскохозяйственного назначения имеет только арендатор/суборендарь.

Действие программы распространяется на всю Украину, кроме территорий, включенных в утвержденный Минреинтеграции перечень громад, расположенных в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации или окружении.

Заявка на получение бюджетных средств подается получателями в Государственный аграрный реестр через личный электронный кабинет.

На заявку накладывается электронная подпись получателя, основанная на квалифицированном сертификате электронной подписи.

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