Как получить муниципальные деньги мобилизованным — Finance.ua

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Как получить муниципальные деньги мобилизованным

Личные финансы
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Как получить муниципальные деньги мобилизованным
Как получить муниципальные деньги мобилизованным
Государство и органы местного самоуправления пытаются разработать методы стимулирования для новобранцев, которые пополняют ряды Вооруженных сил Украины. В основном, конечно, речь идет о деньгах — как в виде зарплаты, так и дополнительных выплат.
Об этом говорится в статье Finance.ua.

Как же получить деньги мобилизованным

В Киеве и Одессе мобилизованные получат дополнительные выплаты от местных советов автоматически. Если этого не произошло, то необходимо сначала обратиться в ТЦК и СП, через который гражданин был мобилизован.
В Киеве можно обратиться за консультацией по телефону 044−290−44−37; 044−290−42−01.
Однако в некоторых случаях все же придется обращаться в органы социальной защиты населения, куда необходимо предоставить ряд документов, подтверждающих право на получение выплат от местного совета.
Обычно это будут копии паспорта и идентификационного кода; копия документа, подтверждающего факт мобилизации; банковские реквизиты и личное заявление.
В каждом конкретном случае советуем обращаться к своим местным властям, которые и приняли решение о дополнительных выплатах. Проблем с их получением возникнуть не должно.
Если же говорить о том, станут ли такие выплаты дополнительным стимулом для подлежащих мобилизации людей, то на это рассчитывать особо не стоит. Однако они свидетельствуют об отношении властей соответствующего населенного пункта к своим жителям, какой бы размер доплаты ни был.
Здесь важнее не сумма, а сам факт того, что о мобилизованном кто-то помнит во власти. Поэтому не стоит преуменьшать важность таких решений местных советов, ведь морально-психологические факторы на войне часто куда важнее материальных факторов.
Подробно о том, какие города предлагают выплаты новобранцам в рядах ВСУ, читайте в статье.

До 50 тыс. грн: какие доплаты предлагают мобилизованным города

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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