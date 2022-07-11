Как получить микрогрант на создание или развитие собственного дела: инструкция — Finance.ua

Как получить микрогрант на создание или развитие собственного дела: инструкция
«Дія», Ощадбанк и Государственная служба занятости предоставляют консультации клиентам, желающим принять участие в программе, чтобы запустить новый или развивать действующий бизнес с созданием новых рабочих мест.
Об этом сообщили в Госслужбе занятости.
Как получить средства от государства
Размер микрогранта, предоставляемого одному получателю, определяется в соответствии с его запросом, но не менее 50 тыс. гривен.
Отметим, что участником программы могут стать физическое лицо, субъекты микропредпринимательства или малого предпринимательства (физическое лицо — предприниматель или юридическое лицо (учредителями которых являются только физические лица — граждане Украины)), кроме субъектов хозяйствования государственного и коммунального секторов экономики.
Остальные условия определены утвержденным Порядком.
Микрогрант может предоставляться на:
- приобретение оборудования;
- закупку сырья и материалов;
- арендную плату за нежилое помещение;
- лизинг оборудования.
Размер гранта: от 50 тыс. грн, а в случае создания новых рабочих мест — до 150 тыс грн. при создании 1 рабочего места на весь период предоставления гранта или до 250 тыс. грн при создании 2 рабочих мест на срок действия программы.
Срок использования гранта: 3 года.
Возврат происходит путем уплаты налогов и сборов, прежде всего за трудоустроенных лиц. В противном случае заявитель должен вернуть разницу или всю сумму вместе.
Для участия в программе необходимо подать следующие документы:
- заявление на получение микрогранта;
- бизнес-план создания нового или развития действующего бизнеса;
Решение о предоставлении микрогрантов принимает Государственный центр занятости после проведения собеседования с заявителем.
Подать заявление на получение микрогранта можно на Портале Дія.
Консультацию по условиям программы и оформлению заявки можно получить в отделении Ощадбанка, центре занятости или через чат-бот Государственной службы занятости @DCZ_worknow_bot в Telegram.
Подробнее о программе можно почитать здесь.
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