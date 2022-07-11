Как получить микрогрант на создание или развитие собственного дела: инструкция — Finance.ua

Как получить микрогрант на создание или развитие собственного дела: инструкция Сегодня 16:02 — Личные финансы

Как получить микрогрант на создание или развитие собственного дела: инструкция

«Дія», Ощадбанк и Государственная служба занятости предоставляют консультации клиентам, желающим принять участие в программе, чтобы запустить новый или развивать действующий бизнес с созданием новых рабочих мест.

Об этом сообщили в Госслужбе занятости.

Как получить средства от государства

Размер микрогранта, предоставляемого одному получателю, определяется в соответствии с его запросом, но не менее 50 тыс. гривен.

Отметим, что участником программы могут стать физическое лицо, субъекты микропредпринимательства или малого предпринимательства (физическое лицо — предприниматель или юридическое лицо (учредителями которых являются только физические лица — граждане Украины)), кроме субъектов хозяйствования государственного и коммунального секторов экономики.

Остальные условия определены утвержденным Порядком.

Микрогрант может предоставляться на:

приобретение оборудования;

закупку сырья и материалов;

арендную плату за нежилое помещение;

лизинг оборудования.

Размер гранта: от 50 тыс. грн, а в случае создания новых рабочих мест — до 150 тыс грн. при создании 1 рабочего места на весь период предоставления гранта или до 250 тыс. грн при создании 2 рабочих мест на срок действия программы.

Срок использования гранта: 3 года.

Возврат происходит путем уплаты налогов и сборов, прежде всего за трудоустроенных лиц. В противном случае заявитель должен вернуть разницу или всю сумму вместе.

Для участия в программе необходимо подать следующие документы:

заявление на получение микрогранта;

бизнес-план создания нового или развития действующего бизнеса;

Решение о предоставлении микрогрантов принимает Государственный центр занятости после проведения собеседования с заявителем.

Подать заявление на получение микрогранта можно на Портале Дія

Консультацию по условиям программы и оформлению заявки можно получить в отделении Ощадбанка, центре занятости или через чат-бот Государственной службы занятости @DCZ_worknow_bot в Telegram.

Подробнее о программе можно почитать здесь

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