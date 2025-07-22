Как получить международное водительское удостоверение за 5 дней без экзаменов — Finance.ua

Как получить международное водительское удостоверение за 5 дней без экзаменов Сегодня 19:31

Как получить международное водительское удостоверение за 5 дней без экзаменов

Международное водительское удостоверение — это документ, который оформляется офлайн в сервисных центрах МВД на основании действующего национального водительского документа.

управлять транспортными средствами более чем в 100 странах. Их список можно просмотреть в разделе Документ имеет форму бумажной книжечки, не является обязательным и выдается на 3 года исключительно на основании личного обращения гражданина. Такое удостоверение необходимо, чтобыИх список можно просмотреть в разделе Услуги

Какие документы нужны

Для того чтобы не было лишних хлопот с переводом фамилии и имени, в сервисный центр МВД необходимо предоставить загранпаспорт. Ведь транслитерация личных данных должна быть одинаковой в загранпаспорте, национальном удостоверении и международном водительском удостоверении.

Обязательными для подачи документами являются:

оригинал национального водительского удостоверения;

паспорт гражданина Украины или ID-карта с выпиской о зарегистрированном месте жительства (их можно предоставить и в электронной форме через «Дія»);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

справка о зарегистрированном месте жительства или справка ВПЛ;

фотография размером 3,5×4,5 см на матовой цветной бумаге;

платежка об оплате услуги (можно оплатить на месте или онлайн).

Важно! Фотография должна быть исключительно на матовой бумаге, ведь поверх нее проставляется штамп территориального подразделения, которое выдает документ. Без него документ не действует.

Как проходит процедура подачи документов

оплатить услугу. Это можно осуществить в банковском учреждении или онлайн. Все детали по оплате есть на Заявление на выдачу международного водительского удостоверения клиент проверяет и подписывает в присутствии администратора сервисного центра МВД, тем самым подтверждая актуальность указанных сведений. На этом этапе важно тщательно проверить правильность персональных данных. Далее необходимоЭто можно осуществить в банковском учреждении или онлайн. Все детали по оплате есть на сайте Главного сервисного центра МВД

Выдача международного водительского удостоверения осуществляется без сдачи экзаменов. Обратите внимание! Все предоставленные документы после проверки сразу возвращают клиенту. Международное водительское удостоверение оформляется и выдается до 5 рабочих дней с момента подачи необходимых документов и действительно в течение 3 лет, но не более срока действия национального водительского удостоверения.

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Национальное водительское удостоверение, на основании которого было выдано международное, не изымается. После проверки поданных документов администратор сразу возвращает национальное водительское удостоверение, паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Google Play. Напоминаем, что зарегистрироваться на получение услуги в сервисном центре МВД можно на сайте через Э-запись или мобильное приложение «Э-запись» на 21 день вперед. Загрузить приложение можно бесплатно в App Store

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