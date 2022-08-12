Как получить информацию о налоговом долге онлайн — Finance.ua

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Как получить информацию о налоговом долге онлайн

Личные финансы
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Как получить информацию о налоговом долге онлайн
Как получить информацию о налоговом долге онлайн
Главное управление ГНС в Донецкой области напомнило, что на официальном веб-портале ГНС обнародуется информация о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг.
С ней можно ознакомиться по ссылке, перейдя по следующим разделам: Главная/Открытые данные/Информация о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг.

Информация обнародуется:

1) ежедневно: о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг, с указанием руководителей таких субъектов хозяйствования и сумм налогового долга в разрезе платежей и территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, с указанием руководителей таких территориальных органов;
2) ежемесячно:
  • по уплате налогов субъектами естественных монополий и субъектами хозяйствования, являющимися плательщиками рентной платы за пользование недрами;
  • о физических лицах, имеющих налоговый долг, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения физического лица, сумм налогового долга в разрезе платежей и территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, с указанием руководителей таких территориальных органов;
  • по уплате налогов и сборов субъектами хозяйствования, которые зарегистрированы плательщиками акцизного налога по реализации топлива, и/или получили лицензии на право производства или хранения топлива (кроме хранения топлива, которое не реализуется другим лицам и используется исключительно для нужд собственного потребления или промышленной переработки), оптовой или розничной торговли топливом.

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Форма такой информации и порядок ее обнародования устанавливаются центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.
«Контролирующий орган не несет ответственности за обнародование информации, предусмотренной в этом пункте, которая является ошибочной, в результате указания налогоплательщиком неправильных реквизитов в документах об уплате налогов и сборов, невыполнения обязанности по предоставлению контролирующим органам информации об изменении в своих данных или данных об объектах налогообложения или по другим причинам, независимым от контролирующих органов», — отметили в ГНС.
По материалам:
Finance.ua
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