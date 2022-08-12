Как получить информацию о налоговом долге онлайн — Finance.ua

Как получить информацию о налоговом долге онлайн Сегодня 11:13 — Личные финансы

Как получить информацию о налоговом долге онлайн

Главное управление ГНС в Донецкой области напомнило , что на официальном веб-портале ГНС обнародуется информация о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг.

С ней можно ознакомиться по ссылке , перейдя по следующим разделам: Главная/Открытые данные/Информация о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг.

Информация обнародуется:

1) ежедневно: о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг, с указанием руководителей таких субъектов хозяйствования и сумм налогового долга в разрезе платежей и территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, с указанием руководителей таких территориальных органов;

2) ежемесячно:

по уплате налогов субъектами естественных монополий и субъектами хозяйствования, являющимися плательщиками рентной платы за пользование недрами;

о физических лицах, имеющих налоговый долг, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения физического лица, сумм налогового долга в разрезе платежей и территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, с указанием руководителей таких территориальных органов;



по уплате налогов и сборов субъектами хозяйствования, которые зарегистрированы плательщиками акцизного налога по реализации топлива, и/или получили лицензии на право производства или хранения топлива (кроме хранения топлива, которое не реализуется другим лицам и используется исключительно для нужд собственного потребления или промышленной переработки), оптовой или розничной торговли топливом.



Форма такой информации и порядок ее обнародования устанавливаются центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.

«Контролирующий орган не несет ответственности за обнародование информации, предусмотренной в этом пункте, которая является ошибочной, в результате указания налогоплательщиком неправильных реквизитов в документах об уплате налогов и сборов, невыполнения обязанности по предоставлению контролирующим органам информации об изменении в своих данных или данных об объектах налогообложения или по другим причинам, независимым от контролирующих органов», — отметили в ГНС.

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