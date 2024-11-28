Как получить билет на Pendolino за 1 злотый: условия и сроки акции — Finance.ua
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Как получить билет на Pendolino за 1 злотый: условия и сроки акции

Мир
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Поїзд Pendolino. therepus.blogspot.com
Поїзд Pendolino. therepus.blogspot.com
По случаю десятой годовщины курсирования Pendolino в Польше перевозчик PKP Intercity подготовил уникальное предложение для детей и подростков: они смогут приобрести билеты на эти поезда за 1 злотый.
Об этом пишет inpoland.net.pl.

Подробности

Первый рейс скоростных поездов Pendolino совершили 14 декабря 2014 года. Вскоре в Польше будут отмечать 10-летие курсирования Pendolino.
По этому случаю на субботу, 14 декабря, запланирована акция: пассажиры в возрасте от 4 до 16 лет смогут купить билет на Pendolino всего за 1 злотый.
  • Для этого достаточно будет предъявить документы, например, ID-карту или школьный билет.
  • В Мининфраструктуре напомнили, что дети до четырех лет могут ездить поездами перевозчика круглый год при наличии одноразового билета бесплатно.
Для других пассажиров в этот день перевозчик также подготовил интересные предложения Super Promo. Например, билет из Варшавы в Краков или Гданьск будет стоить всего 49 злотых. Акция будет сочетаться с другими постоянными скидками. К примеру, студенты смогут путешествовать еще дешевле.
Предложение Super Promo совместимо с законодательными льготами, поэтому студенты, учащиеся и другие категории пассажиров смогут путешествовать еще дешевле.
Акционные билеты доступны через все каналы продаж: кассы, сайт e-IC, мобильное приложение PKP Intercity и билетные автоматы.
На момент посадки акционные билеты можно будет приобрести и непосредственно в поезде, при наличии свободных мест.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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