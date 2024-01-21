Как получить бесплатный протез — алгоритм действий Сегодня 20:20 — Личные финансы

Как получить бесплатный протез — алгоритм действий

Протезирование — это восстановление частей тела, которые были утрачены или повреждены вследствие травмы, заболевания или врожденных патологий. Осуществляется такое восстановление с помощью протезов — механических устройств, аппаратов, заменяющих утраченные.

Протезирование позволяет людям вести полноценную жизнь, работать, учиться и даже заниматься спортом.

В условиях войны в Украине эта тема крайне важна и для военнослужащих, и для гражданского населения. По данным Минздрава Украины, с февраля 2022 года, по состоянию на ноябрь 2023 года, более 50 тысяч человек потеряли в результате войны одну или несколько конечностей.

Как действовать

Лицо с инвалидностью или его законный представитель подает документы по зарегистрированному или задекларированному месту жительства (нахождения) в органы социальной защиты населения или ЦПАУ.

Лицу с инвалидностью (его представителю) предоставляют следующую информацию: перечень предприятий, контакты; каталог вспомогательных средств реабилитации.

Лицо с инвалидностью (его представитель) обращается на избранное предприятие с соответствующим заявлением.

Первичное и сложное протезирование и ортезирование лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата проводится в стационарных (реабилитационных) отделениях первичного и сложного протезирования и ортезирования предприятий, клинике УкрНИИпротезирования, учреждениях здравоохранения.

Документы для получения протеза по государственной программе

Для получения протеза по государственной программе необходимо предоставить следующие документы:

заявление;

копию паспорта гражданина Украины;

копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копию документа, подтверждающего инвалидность;

заключение о необходимости протезирования.

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