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Как получить бесплатный протез — алгоритм действий

Личные финансы
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Как получить бесплатный протез — алгоритм действий
Как получить бесплатный протез — алгоритм действий
Протезирование — это восстановление частей тела, которые были утрачены или повреждены вследствие травмы, заболевания или врожденных патологий. Осуществляется такое восстановление с помощью протезов — механических устройств, аппаратов, заменяющих утраченные.
Протезирование позволяет людям вести полноценную жизнь, работать, учиться и даже заниматься спортом.
В условиях войны в Украине эта тема крайне важна и для военнослужащих, и для гражданского населения. По данным Минздрава Украины, с февраля 2022 года, по состоянию на ноябрь 2023 года, более 50 тысяч человек потеряли в результате войны одну или несколько конечностей.

Как действовать

Лицо с инвалидностью или его законный представитель подает документы по зарегистрированному или задекларированному месту жительства (нахождения) в органы социальной защиты населения или ЦПАУ.
Лицу с инвалидностью (его представителю) предоставляют следующую информацию: перечень предприятий, контакты; каталог вспомогательных средств реабилитации.
Лицо с инвалидностью (его представитель) обращается на избранное предприятие с соответствующим заявлением.
Первичное и сложное протезирование и ортезирование лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата проводится в стационарных (реабилитационных) отделениях первичного и сложного протезирования и ортезирования предприятий, клинике УкрНИИпротезирования, учреждениях здравоохранения.

Документы для получения протеза по государственной программе

Для получения протеза по государственной программе необходимо предоставить следующие документы:
  • заявление;
  • копию паспорта гражданина Украины;
  • копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • копию документа, подтверждающего инвалидность;
  • заключение о необходимости протезирования.
Читайте больше в нашей статье:

Протезирование в Украине 2024: программы, возможности, цены

По материалам:
Finance.ua
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