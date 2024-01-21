Как получить бесплатный протез — алгоритм действий
Протезирование — это восстановление частей тела, которые были утрачены или повреждены вследствие травмы, заболевания или врожденных патологий. Осуществляется такое восстановление с помощью протезов — механических устройств, аппаратов, заменяющих утраченные.
Протезирование позволяет людям вести полноценную жизнь, работать, учиться и даже заниматься спортом.
В условиях войны в Украине эта тема крайне важна и для военнослужащих, и для гражданского населения. По данным Минздрава Украины, с февраля 2022 года, по состоянию на ноябрь 2023 года, более 50 тысяч человек потеряли в результате войны одну или несколько конечностей.
Как действовать
Лицо с инвалидностью или его законный представитель подает документы по зарегистрированному или задекларированному месту жительства (нахождения) в органы социальной защиты населения или ЦПАУ.
Лицу с инвалидностью (его представителю) предоставляют следующую информацию: перечень предприятий, контакты; каталог вспомогательных средств реабилитации.
Лицо с инвалидностью (его представитель) обращается на избранное предприятие с соответствующим заявлением.
Первичное и сложное протезирование и ортезирование лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата проводится в стационарных (реабилитационных) отделениях первичного и сложного протезирования и ортезирования предприятий, клинике УкрНИИпротезирования, учреждениях здравоохранения.
Документы для получения протеза по государственной программе
Для получения протеза по государственной программе необходимо предоставить следующие документы:
- заявление;
- копию паспорта гражданина Украины;
- копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- копию документа, подтверждающего инвалидность;
- заключение о необходимости протезирования.
Читайте больше в нашей статье:
Протезирование в Украине 2024: программы, возможности, цены
Поделиться новостью