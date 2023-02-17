Как получить бесплатные авиабилеты для украинцев из Молдовы в европейские страны — Finance.ua

Как получить бесплатные авиабилеты для украинцев из Молдовы в европейские страны Сегодня 09:14 — Личные финансы

Как получить бесплатные авиабилеты для украинцев из Молдовы в европейские страны

Беженцы, получившие временную защиту в Молдове, могут бесплатно улететь в страны Европы по программе «EU+ Air Transfers», координируемой Международной организацией по миграции, УВКБ ООН и правительством Молдовы.

В рамках этой программы украинцам предоставляют авиабилеты в Австрию, Францию, Германию, Италию, Ирландию, Латвию, Лихтенштейн, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Испанию и Швейцарию. Рассказываем, как получить билеты и воспользоваться бесплатными перелетами.

Все рейсы организуют по запросу, поэтому участники должны заблаговременно подать заявку на участие. Обратите внимание, что вы будете лететь коммерческим рейсом, однако существует вероятность чартерного авиаперелета.

Выбрать страну можно во время регистрации.

Кто может получить бесплатные авиабилеты

Эта программа создана для беженцев, желающих получить временную защиту в европейских странах. Вы должны принадлежать к определенной категории, а именно:

лица, имеющие родственников в странах Евросоюза, и нуждающиеся в помощи для воссоединения;

беженцы с инвалидностью или особыми потребностями;



одинокие родители с тремя или более детьми;



беременные женщины;



пожилые люди.



Какие документы необходимы для получения бесплатных билетов?

Украинцам обязательно нужно иметь:

загранпаспорт;

внутренний паспорт;



документ о предоставлении убежища в Молдове;

документ о постоянном месте жительства в Украине.



Лицам, нуждающимся в медицинском сопровождении или инвалидной коляске, окажут необходимую поддержку.

Обратите внимание! Если вы хотите воссоединиться с родственниками в стране, которой нет в списке, обратитесь в команду EU+ Air Transfer по телефонам +373-699-98-418 или +373-699-98-419. Вы также можете написать письмо по адресу mdacheutransfer@unhcr.org.

Как зарегистрироваться для участия в программе EU+ Air Transfers

Для регистрации выполните следующие действия:

заполните анкету;



обратитесь в центр регистрации УВКБ ООН;

позвоните на горячую линию помощи беженцам по телефону 0800-800-11.



После регистрации вам позвонят по телефону для уточнения информации или пригласят на личное собеседование. Ваши данные передадут избранной стране для получения разрешения на въезд.

Программа EU+ Air Transfers абсолютно бесплатна.

Можно ли выбрать дату вылета

Такой возможности нет. Ваш полет будет назначен после того, как страна, куда вы направляетесь, сообщит о готовности места, где вы будете проживать.

В среднем продолжительность процесса от регистрации до полета длится три недели.

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