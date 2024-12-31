Как полномасштабная война сказалась на доходах компаний, связанных с курортом «Буковель» — Finance.ua

Как полномасштабная война сказалась на доходах компаний, связанных с курортом «Буковель» Сегодня 07:45

Как полномасштабная война сказалась на доходах компаний, связанных с курортом «Буковель»

Карпатские курорты во время полномасштабной войны стали самым популярным местом отдыха для украинцев. Одним из известнейших и самых дорогих курортов является «Буковель» в Ивано-Франковской области.

Издание «Слово и дело» исследовало , как полномасштабная война сказалась на доходах компаний, связанных с комплексом.

У горнолыжного курорта «Буковель» довольно сложная структура собственности. Для анализа финансовых результатов принимали три компании, связанные с курортом.

ООО «Парктур» является оператором всех услуг курорта — управляет большинством гостиниц, занимается продажей Ski-пассов и другими услугами. ООО «Звезда Буковеля» управляет, в частности, гостиницей Radisson Blu на территории курорта и владеет объектом недвижимости по тому же адресу. ООО «Буковель» занимается арендой и эксплуатацией недвижимого имущества.

Инфографика: «Слово и дело»

В 2018 году компания «Парктур» получила 420 млн гривен дохода от предоставления услуг, «Звезда Буковеля» — 220 млн, «Буковель» — 150 млн. Однако прибыльной оказалась только одна компания — «Парктур», которая закончила год с 86 млн гривен дохода.

«Звезда Буковеля» получила 39 млн гривен убытков, «Буковель» — 28 млн.

В 2019 году «Парктур», «Звезда Буковеля» и «Буковель» получили от предоставления услуг 296,7 млн, 234,4 млн и 216,5 млн гривен соответственно.

«Парктур» и «Буковель» были убыточными по итогам года (110,4 млн и 17,4 млн соответственно), «Звезда Буковеля» получила 427 млн ​​прибыли.

В 2020 году, во время пандемии, доход компаний от предоставления услуг существенно не изменился: «Парктур» — 300,3 млн гривен, «Звезда Буковеля» — 219,8 млн, «Буковель» — 216,3 млн. Но все три компании получили убытки — 23,4 млн гривен, 410,5 млн и 48,5 млн соответственно.

В 2021 году компании, связанные с курортом «Буковель», увеличили свои доходы от предоставления услуг и вышли по итогам года в плюс. 376,7 млн ​​гривен выручки и 172,9 млн прибыли, «Буковель» — 437,1 млн гривен выручки и 532 млн прибыли.

В первый год полномасштабной войны «Парктур» получила 436,8 млн гривен дохода от предоставления услуг, «Звезда Буковеля» — 378 млн, «Буковель» — 693 млн. При этом только ООО «Буковель» получило прибыль по итогам года — 849,9 млн.

В 2023 году компания «Парктур» получила 573,3 млн гривен от предоставления услуг и закончила год с прибылью в размере 2 млрд 372 млн гривен.

Финансовые результаты двух других компаний были более скромными: «Звезда Буковеля» — 421,9 млн гривен дохода от предоставления услуг и 63,3 млн убытков, «Буковель» — 730,2 млн от предоставления услуг и 60,2 млн прибыли.

За первые три квартала 2024 года компании получили следующий доход от предоставления услуг: «Парктур» — 584,2 млн гривен, «Звезда Буковеля» — 319 млн, «Буковель» — 771,7 млн. «Парктур» и «Буковель» получили 33,5 млн и 79 млн прибыли, «Звезда Буковеля» — 240,6 млн убытков.

Слово і Діло По материалам:

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