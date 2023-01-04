Как пользоваться техникой при отключениях — Finance.ua

Как пользоваться техникой при отключениях Сегодня 12:14 — Энергетика

После восстановления подачи тока участились случаи скачков напряжения. В результате даже если техника мгновенно не выходит из строя, она портится значительно быстрее.

Как рассказал инженер-электрик Виталий Чех, наиболее сложная ситуация — в старом жилом фонде (хрущевках), там зачастую щитков внутри квартир нет, а в щитках в подъездах — «полный беспредел». Контакты не затянуты, подключение происходит хаотично и напрямую.

«В подъездах внутри щитков часто полный беспредел творится. Нужно вызвать любого электрика, отключать дом от сети и подключать реле напряжения», — рассказывает Чех. Такое реле обойдется всего в 800-1500 грн (в зависимости от производителя), но при этом может защитить технику на десятки тысяч гривен.

Если щиток — внутри квартиры, то реле можно установить индивидуально (как и стабилизатор напряжения). Принцип работы реле позволяет при резком падении или росте напряжения отключать подачу тока до стабилизации. Техника не получает «вредный» ток.

Что стоит делать:

Отключать все электроприборы из сети. Во время отключения электроэнергии это обязательно, так как после подачи тока могут быть перепады напряжения. Но и в случае, если у вас не отключали свет, стоит отсоединять все приборы от сети. Дело в том, что даже в режиме ожидания они используют электроэнергию.

Включать электроприборы по очереди. Если у вас не было электроэнергии, а после ее включения вы одновременно начали использовать и телевизор, и компьютер, и стиральную машину, это создает большой скачок напряжения. Поэтому лучше всего дожидаться включения света с включенным освещением в той комнате, где вы находитесь. Только спустя полчаса можно постепенно и по очереди использовать электроприборы, которые вам нужны.

Обозреватель По материалам:

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