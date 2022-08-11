Как подтвердить несостоятельность налогоплательщика своевременно выполнить налоговое обязательство — юрист
Полномасштабная война на территории Украины привнесла радикальные изменения в деятельность физических и юридических лиц, уплачивающих налоги в Украине. Так, некоторые налогоплательщики из-за военного положения не могут своевременно выполнить свои обязанности, поэтому юрист и партнер Crowe Horwath AC Ukraine Ольга Богданова рассказала, что делать в таком случае.
В начале июля Минфин разработал порядок подтверждения возможности или невозможности регистрации НН, уплаты налогов и отчетности по ним во время войны. Его разработали для временного, на период до отмены военного положения в Украине, подтверждения налогоплательщиками возможности или невозможности своевременного выполнения налогового обязательства.
На кого распространяется действие Порядка? Действие этого Порядка распространяется на налогоплательщиков — физических лиц — резидентов Украины, в том числе самозанятых лиц, юридических лиц (резидентов и нерезидентов Украины) и их обособленные подразделения, которые имеют, получают (передают) объекты налогообложения или осуществляют деятельность (операции), которые являются объектом налогообложения и на которых возложена обязанность по уплате налогов и сборов, подачи отчетности, выполнения других обязанностей, предусмотренных Кодексом или другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на проверяющие органы.
Как происходит процедура подтверждения возможности-невозможности:
- Подача заявления об отсутствии возможности вместе с исчерпывающим перечнем документов (копий документов) и информации, предусмотренных соответствующим Перечнем.
- Заявление рассматривается проверяющим органом до 20 к.д. со дня, следующего за днем ее получения.
- В случае недостаточности документов орган выдает предварительное решение не позднее 20 к.д. После этого налогоплательщик может подать еще дополнительные документы в течение 10 к.д. со дня, следующего за днем получения предварительного решения. Дополнительные документы рассматриваются еще за 20 дней.
- После этого орган принимает решение о возможности или невозможности своевременного выполнения плательщиком своего налогового обязательства.
По словам эксперта, обязанность доказывания относительно «возможности или невозможности у налогоплательщика» возлагается именно на проверяющий орган. Именно он должен установить причинно-следственную связь между форс-мажорными обстоятельствами, произошедшими в результате вооруженной агрессии россии, непосредственным влиянием таких обстоятельств именно на плательщика и возможностью выполнения им налоговых обязательств по состоянию на дату, на которую приходится предельный срок выполнения этого. обязательства.
Как подать заявление
Налогоплательщик может подать заявление в электронном виде путем отправки через Электронный кабинет плательщика или в бумажном виде, отправив его в проверяющий орган по месту налогового адреса любого сервисного центра проверяющего органа (или отправив по почте с уведомлением о вручении).
Что должно содержать заявление об отсутствии возможности своевременно выполнять свои налоговые обязательства:
- полное наименование налогоплательщика согласно регистрационным документам или фамилию, имя, отчество налогоплательщика;
- код налогоплательщика согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины или налоговый номер;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий проверяющий орган и имеют отметку в паспорте);
- налоговый адрес налогоплательщика;
- наименование проверяющего органа, в который подается заявление;
- дату подачи заявления;
- четкое и краткое обоснование оснований для подтверждения невозможности выполнения налогоплательщиком налоговых обязательств со ссылкой на документальное подтверждение изложенных фактов;
- исчерпывающий перечень приложений с указанием количества страниц каждого документа, их полного названия и реквизитов (дата, номер, наименование органа, выдавшего документ);
- какие именно налоговые обязательства не имел/не имеет возможности выполнить налогоплательщик;
- информацию о налоговых периодах, за которые невозможно выполнять налоговые обязательства, или информацию об обстоятельствах, связанных с совершением военных (боевых) действий, террористическими актами, диверсиями или иными обстоятельствами непреодолимой силы, вызванными военной агрессией рф;
- подписи налогоплательщика — физического лица или должностных лиц налогоплательщика, заверенные печатью налогоплательщика (при наличии).
Поделиться новостью