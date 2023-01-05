Как подключиться к мобильному Интернету при отсутствии света: топ 5 способов — Finance.ua

Как подключиться к мобильному Интернету при отсутствии света: топ 5 способов Сегодня 09:03 — Личные финансы

В работе мобильных сетей существует множество нюансов и параметров, переключая которые можно получить более стабильный сигнал.

При отключениях электроснабжения в Украине страдает и сотовая связь.

YouTube-канал ЦКВЙ в своем ролике рассказал, как пользоваться мобильным Интернетом в такой ситуации.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов в Украине регулярно отключают электроснабжение для стабилизации системы. Вместе с жилыми домами, супермаркетами, ресторанами и другими предприятиями отключаются и базовые станции мобильной связи, поэтому Интернет может исчезнуть. Ситуацию усложняет рост нагрузки на сети операторов, ведь абоненты переходят со стационарных подключений на мобильное.

Существует несколько простых способов вернуть мобильный Интернет хотя бы на короткое время, чтобы связаться с близкими и просмотреть нужную информацию. Самый простой из них — отключить Wi-Fi и на несколько секунд включить режим полета в настройках — достаточно найти иконку самолета в меню быстрого запуска, свайпнуть вниз на главном экране. После этого мобильный Интернет должен вернуться примерно на 10-15 секунд — этого достаточно, чтобы запустить мессенджер и написать сообщение.

Второй способ — принудительное (формируемое) использование 4G. По умолчанию во многих смартфонах стоит автоматический выбор сети, поэтому иногда они переключаются на более медленный 3G, особенно часто это происходит в местах пересечения покрытий. Чтобы этого избежать, можно открыть настройки мобильных сетей, выбрать нужную SIM-карту, открыть меню «Передпочитаемые сети» и выбрать «4G (LTE)».

Чтобы телефон на Android гарантированно работал только в режиме LTE, можно через вызов отправить команду *#*#4636#*#, выбрать «Настройки телефона» и «Установить нужный тип сети», а именно — «LTE only». Кроме того, можно скачать с Google Play Market приложение под названием «Force 4G». iPhone тоже можно перевести в такой режим, но это нелегально и противоречит пользовательскому соглашению с Apple.

С другой стороны, большинство абонентов сидят именно на 4G, поэтому, если Интернет не тянет, рекомендуется воспользоваться третьим способом и поставить приоритетную сеть 3G. По словам блоггера, при загруженности сети оператора таким образом можно повысить скорость загрузки примерно в 10 раз.

Четвертый способ — сменить оператора и получить лучшую связь. В одном доме может хорошо ловить «Киевстар», а в другом Vodafone или Lifecell, многое зависит от количества вышек поблизости. Чтобы не ошибиться, следует загрузить приложение, показывающее расположение вышек и базовых станций мобильной связи поблизости, а затем проверить, какой оператор предоставляет наиболее стабильную сеть LTE. Далее можно подобрать подходящий тариф и перенести свой номер в сеть другой компании.

Есть вероятность поймать покрытие своего оператора с быстрым мобильным Интернетом в своей квартире или доме, ведь может существовать островок, куда башня хорошо достает, а дальше связь теряется. Для этого необходимо двигаться метр за метром, проверяя скорость соединения с помощью программы Speedtest. Способ малонадежный, ведь таких островков в доме может не быть, но его наличие позволит даже раздавать Wi-Fi со смартфона на другие устройства. Главное — помнить, что с каждым подключенным гаджетом падает скорость.

Еще можно подключить LTE роутер с антенной, о которых мы писали раньше вместе с лучшими способами запустить Wi-Fi в доме при отключении света. На сегодняшний день существует много моделей со встроенными батареями, нужно только регулярно заряжать их.

Фокус По материалам:

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