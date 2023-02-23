Как платить земельный налог в 2023 году — Finance.ua
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Как платить земельный налог в 2023 году

Личные финансы
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Как платить земельный налог в 2023 году
Как платить земельный налог в 2023 году
Земельный налог в 2023 году должны платить владельцы земельных участков (паев) и постоянные землепользователи — физические и юридические лица. Ставки налога определяются органами местного самоуправления.
Об этом говорится в материале Finance.ua Как платить налоги в Украине в 2023 году.

Ставки земельного налога

Ставка налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых произведена, устанавливается в размере не более 3% от их нормативной денежной оценки:
  • для земель общего пользования — не более 1% их нормативной денежной оценки;
  • для сельскохозяйственных угодий — не менее 0,3% и не более 1% их нормативной денежной оценки;
  • для лесных земель — не более 0,1% их нормативной денежной оценки.
Ставка налога за земельные участки, расположенные за пределами населенных пунктов или в пределах населенных пунктов, нормативная денежная оценка которых не производилась, устанавливается в размере:
  • не более 5% от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по области;
  • для сельскохозяйственных угодий — не менее 0,3% и не более 5% нормативной денежной оценки единицы площади пашни по области;
  • для лесных земель — не более 0,1% нормативной денежной оценки площади пашни по области.

Кто освобождается от уплаты земельного налога:

  • лица с инвалидностью I и II группы;
  • лица, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет;
  • пенсионеры (по возрасту);
  • ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
  • лица, признанные законом пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы;
  • на период действия единого налога четвертой группы владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи при передаче земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.
Освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на один земельный участок по каждому виду использования в рамках предельных норм:
  • для ведения личного крестьянского хозяйства — в размере не более 2 га;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га;
  • для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 га;
  • для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 га;
  • для ведения садоводства — не более 0,12 га.
Начисление земельного налога производится налоговыми органами (по месту расположения земельного участка) индивидуально для каждого физического лица на основании данных Государственного земельного кадастра.

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Органы контроля рассчитывают суммы земельного налога и направляют плательщику по месту его регистрации до 1 июля текущего года налоговое уведомление-решение.
Физические лица платят земельный налог в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.
Из-за полномасштабного вторжения россии Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, которые вступили в силу с 17 марта 2022 года.
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Согласно им, на период с 1 марта 2022 года по 31 декабря года, следующего за годом, в котором прекращено или отменено военное, чрезвычайное положение, не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности) за земельные участки (земельные доли (паи), расположенные на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, или на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями российской федерации, и находящиеся в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды, физических или юридических лиц, а также за земельные участки (земельные доли (паи), определенные областными военными администрациями как загрязненные взрывоопасными предметами и/или на которых имеются фортификационные сооружения.
Список территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия либо временно оккупированных российской федерацией, утверждается Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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