Как платить налоги, если ФЛП зарегистрирован на оккупированной территории — Finance.ua
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Как платить налоги, если ФЛП зарегистрирован на оккупированной территории

Сегодня 09:02Личные финансы
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С началом полномасштабной войны россии против Украины многие физлица-предприниматели вынуждены были покинуть свои населенные пункты и эвакуироваться в более безопасные регионы. Ain.ua поделился ответом юристов о том, что делать внутриперемещенным ФЛП, чтобы платить налоги в украинский бюджет.
Что делать? Такие ФЛП должны обратиться к госрегистратору с заявлением о госрегистрации по новому временному месту жительства на подконтрольной территории Украины (причем госрегистраторы не должны требовать документов на это проживание).
Кроме того, следует подать заявление об упрощенной системе налогообложения (если она применялась).
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После регистрации по новому месту в электронном кабинете ГНС получить новые реквизиты для уплаты налогов и произвести их оплату. Сейчас работает сервис по регистрации в «Дії».
Такую перерегистрацию нужно сделать как можно быстрее, поскольку при перечислении дохода таким ФОП (с регистрацией на оккупированных территориях) плательщик должен удерживать 18% НДФЛ как с обычных физлиц.
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Срок подачи декларации ФЛП 3 группы — 10 мая 2022 года, а срок уплаты — 19 мая 2022 года. Этого более чем достаточно для осуществления перерегистрации. В случае, если ФЛП не успел подать декларацию до конечного срока, можно воспользоваться преференциями Налогового кодекса — не подавать отчетность и не платить налоги до момента получения новых реквизитов. По словам юриста, за такую задержку штрафы и пени не начисляются.

Справка Finance.ua:

На портале «Дія» ФЛП могут воспользоваться следующими услугами:

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По материалам: Ain.Ua
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