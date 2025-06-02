🔥 Как пережить жару в автомобиле: советы для водителей и их автомобилей — Finance.ua

🔥 Как пережить жару в автомобиле: советы для водителей и их автомобилей
Лето — это о путешествиях, отпусках и невыносимой жаре в салоне авто. Чтобы избежать перегрева, потери сознания или поломки техники, дадим несколько советов для тебя и твоего «железного коня» 👇
🚗 Для авто:
• Проверь систему охлаждения. Регулярно контролируй уровень охлаждающей жидкости.
• Состояние аккумулятора. Высокая температура может убить слабый аккумулятор, убедись, что с ним все ок.
• Шины — под контролем. В жару давление в шинах растет. Проверь его перед каждой поездкой.
• Солнцезащитные шторки или тонировка. Они реально уменьшают нагрев салона.
😎 Для водителя и пассажиров:
• Вентиляция перед поездкой. Проветри авто перед стартом — открой дверь или немного опусти окна.
• Всегда имей воду. Идеально — бутылка на каждого в авто.
• Избегай длительных остановок на солнце. Если нужно, ищи тень или прикрывай лобовое стекло.
• Не оставляй детей и животных в машине! Даже «на минутку» — это смертельно опасно.
💡 Если авто без климат-контроля — заведи привычку оставлять окна приоткрытыми на парковке (но осторожно, чтобы не привлекать излишнее внимание).
Участвуешь в марафоне жары — будь готов! 🌞
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