Как перевезти наличные через границу — Finance.ua

Как перевезти наличные через границу Сегодня 08:00

Как перевезти наличные через границу

Если до 2022 года речь шла, в основном, о работниках и самым актуальным вопросом был перевод денег в Украину, то сейчас актуален и обратный перевод — людям, оказавшимся за пределами Родины, часто нужна помощь из дома.

На самом деле, причин может быть масса, поэтому лучше сосредоточимся на том, как можно перевести деньги из Европы в Украину или из Украины в Европу.

Наличные

Самый банальный и самый простой способ — вывезти или завезти наличные через границу. Конечно, если вам повезло и вы не находитесь в категории лиц, у которых отобрали одну из базовых свобод — свободу передвижения, то есть не рискуете отправиться с границы прямо на полигон.

Для того чтобы вывезти или завезти наличные средства, внимательно изучите таможенные правила стран, чьи границы вы пересекаете. Законодательство Украины и большинства европейских стран позволяет вывозить или завозить эквивалент 10 тыс. евро на одного человека без декларирования и предоставления документов на эти деньги.

Можно везти с собой и больше, однако здесь уже понадобятся документы, подтверждающие происхождение валюты. И в разных странах они разные.

Также учтите, что таможенные правила могут меняться, особенно в Украине с ее постоянной турбулентностью в законодательном поле. Поэтому перед тем, как везти стопку наличных, не поленитесь проверить последние изменения.

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