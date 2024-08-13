Как перевести деньги: системы срочных переводов — Finance.ua
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Как перевести деньги: системы срочных переводов

Финтех и Карты
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Как перевести деньги: системы срочных переводов
Как перевести деньги: системы срочных переводов
Популярным вариантом передачи переводов в большинство стран мира являются системы срочных денежных переводов.
До полномасштабной войны эти системы в Украине работали в обе стороны: можно было как отправить с помощью них деньги за границу, так и получить перевод.
Начиная с 24 февраля 2022 года, эти системы в Украине работают только в одну сторону — на получение переводов из-за рубежа.
Различные банки работают с разными системами срочных денежных переводов. Например, Абанк сотрудничает со следующими мировыми системами:
  • Western Union;
  • MoneyGram;
  • IntelExpress;
  • Ria;
  • Welsend.
Также Абанк взаимодействует с международной платежной системой Payoneer, которая пользуется большой популярностью у фрилансеров. С его помощью можно легко получить перевод со своего счета Payoneer на карту банка.
Системы срочных денежных переводов имеют явное преимущество — скорость прохождения перевода составляет несколько минут. Но есть и недостаток: он в более высоких комиссиях за осуществление такого перевода.
При этом комиссия зависит от того, какой системой денежных переводов воспользоваться. Иногда от страны, из которой деньги переводятся в Украину.
Чтобы отправить перевод с помощью одной из подобных систем денежных переводов, необходимо знать следующие данные получателя:
  • страну (в нашем случае — Украина);
  • фамилия;
  • имя.
Указывать конкретный адрес получателя не требуется.
Для получения перевода нужно будет назвать:
  • систему денежных переводов;
  • сумму перевода;
  • контрольный номер перевода, который должен сообщить отправитель.
В некоторых случаях могут спросить страну, из которой отправлен перевод.
Также следует знать, что некоторые системы имеют понятие срока давности перевода. Например, если не забрать перевод Western Union в течение 90 дней, он будет автоматически возвращен отправителю.
Если отправитель за границей не является клиентом местного банка, именно системы срочных денежных переводов — единственный способ быстро отправить деньги в Украину.
Читайте больше в нашей статье:

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Справка Finance.ua:

  • Украинцы продолжают отдавать предпочтение безналичным оплатам — об этом свидетельствует недавний отчет Национального Банка Украины. Украинский Sense Bank также поделился статистикой и заявил об увеличении количества расчетов посредством бесконтактных технологий.
  • Иностранные банки блокируют платежи украинских компаний из прифронтовых регионов.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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