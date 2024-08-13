Как перевести деньги: системы срочных переводов — Finance.ua

Как перевести деньги: системы срочных переводов Сегодня 14:34 — Финтех и Карты

Как перевести деньги: системы срочных переводов

Популярным вариантом передачи переводов в большинство стран мира являются системы срочных денежных переводов.

До полномасштабной войны эти системы в Украине работали в обе стороны: можно было как отправить с помощью них деньги за границу, так и получить перевод.

Начиная с 24 февраля 2022 года, эти системы в Украине работают только в одну сторону — на получение переводов из-за рубежа.

Различные банки работают с разными системами срочных денежных переводов. Например, Абанк сотрудничает со следующими мировыми системами:

Western Union;

MoneyGram;

IntelExpress;

Ria;

Welsend.

Также Абанк взаимодействует с международной платежной системой Payoneer, которая пользуется большой популярностью у фрилансеров. С его помощью можно легко получить перевод со своего счета Payoneer на карту банка.

Системы срочных денежных переводов имеют явное преимущество — скорость прохождения перевода составляет несколько минут. Но есть и недостаток: он в более высоких комиссиях за осуществление такого перевода.

При этом комиссия зависит от того, какой системой денежных переводов воспользоваться. Иногда от страны, из которой деньги переводятся в Украину.

Чтобы отправить перевод с помощью одной из подобных систем денежных переводов, необходимо знать следующие данные получателя:

страну (в нашем случае — Украина);

фамилия;

имя.

Указывать конкретный адрес получателя не требуется.

Для получения перевода нужно будет назвать:

систему денежных переводов;

сумму перевода;

контрольный номер перевода, который должен сообщить отправитель.

В некоторых случаях могут спросить страну, из которой отправлен перевод.

Также следует знать, что некоторые системы имеют понятие срока давности перевода. Например, если не забрать перевод Western Union в течение 90 дней, он будет автоматически возвращен отправителю.

Если отправитель за границей не является клиентом местного банка, именно системы срочных денежных переводов — единственный способ быстро отправить деньги в Украину.

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