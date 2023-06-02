Как переселенцам с оккупированных территорий получить статус безработного: объясняет омбудсмен — Finance.ua

Как переселенцам с оккупированных территорий получить статус безработного: объясняет омбудсмен Сегодня 15:33 — Личные финансы

Как переселенцам с оккупированных территорий получить статус безработного: объясняет омбудсмен

Внутренне перемещенные лица, которые не могут уволиться с работы из-за оккупации территории, могут прекратить сотрудничество в одностороннем порядке.

Об этом сообщает омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Для того чтобы внутренним переселенцам уволиться с работы, нужно подать заявление в центр занятости по месту жительства или пребывания на имя работодателя.

Датой прекращения трудового договора является следующий день после подачи заявления.

После подачи документа центр занятости в день прекращения трудового договора должен уведомить об этом:

работодателя (любыми средствами коммуникации, в том числе электронными).

Если работодатель находится на неподконтрольной территории или информация о местонахождении отсутствует, заявление направляется в территориальный орган центрального органа исполнительной власти на подконтрольной территории.

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Документ сохраняется до момента деоккупации. После чего в течение 7 календарных дней данный орган уведомляет:

работодателя;

территориальный орган Пенсионного фонда Украины;

территориальный орган Государственной налоговой службы

Если у переселенцев нет документов, необходимых для предоставления статуса безработного, они получают такой статус без дополнительных требований.

До получения документов и сведений о периодах трудовой деятельности, заработной плате, страховом стаже пособие по безработице назначают в минимальном размере, установленном законодательством на случай безработицы.

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Українська правда По материалам:

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