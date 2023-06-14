Как переселенцам получить бесплатную помощь юристов — Finance.ua

Как переселенцам получить бесплатную помощь юристов Сегодня 19:00 — Личные финансы

Как переселенцам получить бесплатную помощь юристов

У жителей территорий, которые освобождают от оккупантов Вооруженные силы Украины, возникает множество правовых проблем. Им нужна юридическая помощь, в частности, чтобы восстановить утраченные документы, обратиться за компенсацией за разрушенное жилье или даже для поиска пропавшего без вести родного человека.

О том, как жителям деоккупированных населенных пунктов обратиться в систему бесплатной правовой помощи, рассказывает Бесплатная правовая помощь.

Среди наиболее часто задаваемых вопросов, с которыми к юристам системы БПП обращаются жители освобожденных территорий, — восстановление утраченных документов. В этом случае юристы посоветуют, куда именно необходимо обратиться, чтобы получить новый документ, расскажут, какие бумаги следует собрать для оформления, например, нового паспорта или восстановления правоустанавливающих документов на недвижимое имущество.

Владельцы поврежденного или уничтоженного имущества часто нуждаются в юридической помощи, чтобы обратиться за компенсацией. Как правильно зафиксировать повреждение или уничтожение, куда подать обращение, что может быть доказательствами повреждения или уничтожения — объяснят специалисты системы БПП.

Все граждане Украины и лица, находящиеся под юрисдикцией Украины, могут получить юридические консультации и разъяснения законодательства (первичную правовую помощь) в системе бесплатной правовой помощи.

Список лиц, имеющих право на вторичную правовую помощь, то есть услуги по представительству интересов в судах и других органах или помощь в подготовке процессуальных документов, определяет Закон Украины «О бесплатной правовой помощи». К таким людям, в частности, относятся:

внутренне перемещенные лица;

малообеспеченные люди (со среднемесячным доходом менее двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц);

люди с инвалидностью (с доходом менее двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, с 3 августа 2023 года — с доходом менее двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц);

ветераны войны и члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

потерпевшие от уголовных правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности, пыток или жестокого обращения во время военных действий или вооруженного конфликта;

пострадавшие от домашнего насилия;

дети.

Получить бесплатную правовую помощь можно:

по телефону в контактном центре системы БПП 0 800 213 103 (звонки со стационарных и мобильных телефонов бесплатные); номер для звонков из-за границы +38 (044) 363 10 41 (стоимость звонка из-за границы — по тарифам оператора связи). Юристы на связи по будням с 8:00 до 18:00;

позвонив в контакт-центр системы бесплатной правовой помощи с помощью Telegram t.me/+380 677 213 103;

в Telegram-чат https://t.me/LegalAidUkraineBot (кнопка «Получить консультацию»);

в одном из бюро правовой помощи, которые созданы и функционируют по всей территории Украины (адреса бюро можно узнать по ссылке: https://bit.ly/bpd_buro).

Готовые правовые консультации по актуальным вопросам размещены на справочно-информационной платформе правовых консультаций «WikiLegalAid»: https://bit.ly/45vc6XJ

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