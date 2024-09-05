Как перерегистрировать грузовик в сервисном центре МВД — Finance.ua

Как перерегистрировать грузовик в сервисном центре МВД Сегодня 19:15 — Личные финансы

Как перерегистрировать грузовик в сервисном центре МВД

В Главном сервисном центре МВД рассказали , как физлицу перерегистрировать грузовой автомобиль на нового владельца.

Для получения услуги нужно взять талон на перерегистрацию через функционал э-запись или в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

Список документов, необходимый для перерегистрации грузовика:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

договор купли-продажи;

документ, подтверждающий оценочную стоимость транспортного средства;

доверенность (при обращении через уполномоченного представителя).

Договор купли-продажи можно оформить в сервисном центре МВД. Стоимость перерегистрации транспортных средств составляет около 1186 грн, без учета банковской комиссии:

административная услуга — 350 грн;

бланк свидетельства — 486 грн;

номерной знак — 350 грн.

При продаже грузового автомобиля взимается налог на доход:

при первой и второй продажах — в размере 5% и военный сбор 1,5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году;

при третьей и последующей продаже грузовика налог взимается в размере 18% и военный сбор 1,5% от оценочной стоимости.

Напомним, транспортное средство можно переоборудовать под физические особенности водителя, особенно это актуально для получивших ранения военных.

Предугадать все происшествия на дороге невозможно, однако можно минимизировать риски для автомобиля. Найдите каско онлайн на Finance.ua и гарантируйте защиту автомобиля от разного типа повреждений.

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