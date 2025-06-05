Как перенести номер мобильного к оператору lifecell — Finance.ua

Как перенести номер мобильного к оператору lifecell Сегодня 20:03

Как перенести номер мобильного к оператору lifecell

Мобильный номер уже давно стал чем-то больше, чем просто средством связи. Сегодня он часто является ключом к карьерным связям, онлайн-банкингу, цифровой идентификации и доступу к финансовым сервисам. Поэтому потеря номера или его изменение может создать немало неудобств.

Однако украинцы могут сохранять свои телефонные номера даже в случае отказа от услуг конкретного оператора. Рассказываем, как перенести номер мобильного в lifecell.

По данным НКЭК, только за 2024 год к сети оператора lifecell присоединилось более 260 тысяч абонентов — это почти 80% от всех, кто воспользовался услугой MNP.

Как говорится в статье Finance.ua, перейти от любого украинского оператора к lifecell с полной сохранностью номера может любой пользователь.

Для этого ему достаточно выполнить три шага.

1. Подать заявку и пройти идентификацию через BankID/КЭП. Сделать это можно самостоятельно в онлайн на https://mnp.lifecell.ua/mnp/

Если вариант не подходит, если возникают сложности, можно сделать это в магазине lifecell при наличии документа, подтверждающего личность.

2. Далее следует приобрести SIM-карту lifecell.

Она обязательна для переноски номера. Приобрести ее можно в любом магазине lifecell. Можно получить бесплатно в виде eSIM, если телефон поддерживает формат карты

Еще в lifecell предусмотрена довольно интересная услуга под названием «Закрепленный номер».

Смысл в переносе на активную SIM-карту lifecell номера другого мобильного оператора с сохранением текущего номера lifecell. Так абонент может пользоваться двумя номерами на одной SIM-карте по единому тарифному плану.

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Если перенос номера проводится самостоятельно, не активируйте и не вставляйте новую SIM-карту lifecell в телефон, пока не сделаете ее привязку к заявке на смену номера. Только после получения SMS о том, что процесс переноса начат, можно вставлять карту или добавлять в виде eSIM в телефон.

Удобно, что абонент самостоятельно выбирает дату и время для перехода в новую сеть, сам определяет, когда прекращает пользоваться услугами предыдущего оператора. Переход к lifecell с собственным номером возможен на следующий день после подачи заявки в рабочие часы государственной Центральной базы данных.

А о том, как перейти к другим операторам и при этом сохранить свой номер — читайте в статье по ссылке.

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