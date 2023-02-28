Как передать показатели в ДТЭК: 4 самых удобных онлайн-способа — Finance.ua
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Как передать показатели в ДТЭК: 4 самых удобных онлайн-способа

Личные финансы
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Как передать показатели в ДТЭК: 4 самых удобных онлайн-способа
Конец месяца — лучшее время для передачи показателей электросчетчика. В ДТЭК Киевские электросети посоветовали 4 наиболее удобных онлайн-сервиса, с помощью которых сделать это можно легко и быстро. Каждый сервис работает в режиме 24/7, легок и прост в использовании.
Об этом напоминает ДТЭК.
Вовремя переданные данные помогут избежать разногласий в начислениях, а клиентам получать счета за потребленную электроэнергию.
Передавать показания счетчика следует оператору системы распределения электроэнергии (ОСР). После этого данные об использованных объемах предоставляются поставщику, который формирует платежи к оплате. Чтобы начисления были фактическими, а не расчетными, их лучше передавать в последние 2 дня текущего месяца в 3-е число следующего.
Это поможет избежать разногласий между рассчитанным и фактически потребленным объемом электроэнергии, а поставщик сможет выставить счета только за реально использованный свет.
Чтобы легко и быстро передать показатели, рекомендуем воспользоваться одним из четырех сервисов:
  1. удобная веб-форма на сайте ДТЭК Киевские электросети, работающая без регистрации;
  2. чат-бот у Viber та Telegram;
  3. интерактивное голосовое меню (IVR-меню) контакт-центра по телефонам +38 (044) 202 1588, +38 (067) 210 1588, +38 (050) 210 1588, +38 (073) 202 1588. меню следует выбрать «2»;
  4. личный кабинет на сайте ДТЭК Киевские электросети.
Самым удобным является чат-бот в Viber и Telegram. На данный момент им активно пользуются уже более 19 тысяч клиентов компании. Для того чтобы начать пользоваться чат-ботом, необходимо:
  • в поиске мессенджера Viber или Telegram ввести «ДТЭК Киевские электросети»;
  • пройти процедуру верификации (для незарегистрированных клиентов);
  • выбрать в меню «передать показатели счетчика» и следуя подсказкам меню, отправить информацию.
Важно. Если клиент не предоставил своевременно данные счетчика, начисления производятся исходя из прогнозируемого (среднесуточного), а не фактического объема потребления.
В следующем месяце в расчетный период клиент может передать показатели и оператор системы распределения произведет корректировку в зависимости от объема фактически потребленной электроэнергии.
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По материалам:
Finance.ua
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