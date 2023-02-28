Как передать показатели в ДТЭК: 4 самых удобных онлайн-способа — Finance.ua

Как передать показатели в ДТЭК: 4 самых удобных онлайн-способа Сегодня 18:00 — Личные финансы

Конец месяца — лучшее время для передачи показателей электросчетчика. В ДТЭК Киевские электросети посоветовали 4 наиболее удобных онлайн-сервиса, с помощью которых сделать это можно легко и быстро. Каждый сервис работает в режиме 24/7, легок и прост в использовании.

Об этом напоминает ДТЭК.

Вовремя переданные данные помогут избежать разногласий в начислениях, а клиентам получать счета за потребленную электроэнергию.

Передавать показания счетчика следует оператору системы распределения электроэнергии (ОСР). После этого данные об использованных объемах предоставляются поставщику, который формирует платежи к оплате. Чтобы начисления были фактическими, а не расчетными, их лучше передавать в последние 2 дня текущего месяца в 3-е число следующего.

Это поможет избежать разногласий между рассчитанным и фактически потребленным объемом электроэнергии, а поставщик сможет выставить счета только за реально использованный свет.

Чтобы легко и быстро передать показатели, рекомендуем воспользоваться одним из четырех сервисов:

удобная веб-форма на сайте ДТЭК Киевские электросети, работающая без регистрации; чат-бот у Viber та Telegram; интерактивное голосовое меню (IVR-меню) контакт-центра по телефонам +38 (044) 202 1588, +38 (067) 210 1588, +38 (050) 210 1588, +38 (073) 202 1588. меню следует выбрать «2»; личный кабинет на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Самым удобным является чат-бот в Viber Telegram . На данный момент им активно пользуются уже более 19 тысяч клиентов компании. Для того чтобы начать пользоваться чат-ботом, необходимо:

в поиске мессенджера Viber или Telegram ввести «ДТЭК Киевские электросети»;

пройти процедуру верификации (для незарегистрированных клиентов);

выбрать в меню «передать показатели счетчика» и следуя подсказкам меню, отправить информацию.

Важно. Если клиент не предоставил своевременно данные счетчика, начисления производятся исходя из прогнозируемого (среднесуточного), а не фактического объема потребления.

В следующем месяце в расчетный период клиент может передать показатели и оператор системы распределения произведет корректировку в зависимости от объема фактически потребленной электроэнергии.

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