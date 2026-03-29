Как пенсионеру дистанционно изменить банковские реквизиты для выплаты пенсии: пошаговая инструкция Сегодня 19:15 — Личные финансы

Как изменить банковские реквизиты для выплаты пенсии онлайн, Фото: freepik

Украинцы могут онлайн в несколько кликов перевести выплату пенсии с почты на банк или изменить банк/банковский счет на который производится выплата пенсии. Для этого нужно подать соответствующее заявление через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Об этом рассказали в ПФУ.

Как изменить реквизиты: пошагово

Шаг 1. Войдите на Войдите на портал Пенсионного фонда и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Вход на веб-портал ПФУ, Фото: ПФУ

Шаг 2. В разделе «О пенсионном обеспечении» необходимо выбрать опцию «Внесение изменений в пенсионное дело».

Внесите изменения в пенсионное дело, Фото: ПФУ

Шаг 3. Из перечня доступных заявлений выберите «Заявление об изменении способа выплаты пенсии (в случае изменения способа выплаты — с почты на банк или изменения банковских реквизитов)».

Нажмите «Заявление об изменении способа выплаты пенсии (в случае изменения способа выплаты — с почты на банк или изменения банковских реквизитов)», Фото: ПФУ

Шаг 4. Заполните поля заявления, отмеченные звездочкой*, в том числе номер банковского счета в формате IBAN.

Заполните важные поля, Фото: ПФУ

Шаг 5. Добавьте скан-копии документов (паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение), используя кнопку «Добавить файл», и подтвердите согласие на обработку персональных данных. Нажмите кнопку «Сформировать заявление».

Загрузите предварительно отсканированные документы, Фото: ПФУ

Шаг 6. Проверьте внесенные данные, подпишите заявление с помощью КЭП и отправьте его в Пенсионный фонд.

Статус обработки заявления можно отслеживать в разделе «Мои обращения» в личном кабинете.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.