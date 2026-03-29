Как пенсионеру дистанционно изменить банковские реквизиты для выплаты пенсии: пошаговая инструкция
Украинцы могут онлайн в несколько кликов перевести выплату пенсии с почты на банк или изменить банк/банковский счет на который производится выплата пенсии. Для этого нужно подать соответствующее заявление через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Об этом рассказали в ПФУ.
Как изменить реквизиты: пошагово
Шаг 1. Войдите на портал Пенсионного фонда и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Шаг 2. В разделе «О пенсионном обеспечении» необходимо выбрать опцию «Внесение изменений в пенсионное дело».
Шаг 3. Из перечня доступных заявлений выберите «Заявление об изменении способа выплаты пенсии (в случае изменения способа выплаты — с почты на банк или изменения банковских реквизитов)».
Шаг 4. Заполните поля заявления, отмеченные звездочкой*, в том числе номер банковского счета в формате IBAN.
Шаг 5. Добавьте скан-копии документов (паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение), используя кнопку «Добавить файл», и подтвердите согласие на обработку персональных данных. Нажмите кнопку «Сформировать заявление».
Шаг 6. Проверьте внесенные данные, подпишите заявление с помощью КЭП и отправьте его в Пенсионный фонд.
Статус обработки заявления можно отслеживать в разделе «Мои обращения» в личном кабинете.
Как пенсионеру дистанционно изменить банковские реквизиты для выплаты пенсии: пошаговая инструкция
