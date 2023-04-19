Как пенсионерам получать выплаты за границей: нововведение от Кабмина — Finance.ua

Как пенсионерам получать выплаты за границей: нововведение от Кабмина
Правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, временно проживающим за границей, путем международного перевода через Укрпочту.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Постановление было разработано Минсоцполитики по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинских граждан, нашедших временное убежище в Польше. Они проходят под председательством вице-премьера Ирины Верещук.
Что это даст? Речь идет о возобновлении выплат для украинских граждан за границей, которые в Украине получали пенсию в наличной форме.
Теперь выплаты можно будет получать в отделении почты за границей (при наличии технической возможности в АО «Укрпочта» осуществлять перевод средств в страну пребывания).
Указанная категория пенсионеров за границей сможет возобновить получение пенсии путем отправки заявления по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины.
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Для получения пенсии постановлением предусмотрена возможность заключения договоров банковского счета с украинскими банками. Речь идет о банках, у которых нет филиалов, отделений, представительств в стране проживания пенсионера, в том числе банки (необанки), которые вообще не имеют собственной сети", — говорят в министерстве.
Так, если лицо желает получать пенсию через банк, заявление о выплате можно будет подать в электронной форме с использованием средств квалифицированной электронной подписи. Это можно будет сделать вместе с открытием банковского счета без необходимости личного посещения банка.
Также по желанию пенсионера выплаты можно будет получать в отделении почты (при наличии технической возможности АО «Укрпочта» осуществлять перевод средств в страну пребывания).
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