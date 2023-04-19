Как пенсионерам получать выплаты за границей: нововведение от Кабмина — Finance.ua

Как пенсионерам получать выплаты за границей: нововведение от Кабмина Сегодня 12:01 — Личные финансы

Как пенсионерам получать выплаты за границей: нововведение от Кабмина

Правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, временно проживающим за границей, путем международного перевода через Укрпочту.

Постановление было разработано Минсоцполитики по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинских граждан, нашедших временное убежище в Польше. Они проходят под председательством вице-премьера Ирины Верещук.

Что это даст? Речь идет о возобновлении выплат для украинских граждан за границей, которые в Украине получали пенсию в наличной форме.

Теперь выплаты можно будет получать в отделении почты за границей (при наличии технической возможности в АО «Укрпочта» осуществлять перевод средств в страну пребывания).

Указанная категория пенсионеров за границей сможет возобновить получение пенсии путем отправки заявления по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины.

Для получения пенсии постановлением предусмотрена возможность заключения договоров банковского счета с украинскими банками. Речь идет о банках, у которых нет филиалов, отделений, представительств в стране проживания пенсионера, в том числе банки (необанки), которые вообще не имеют собственной сети", — говорят в министерстве.

Так, если лицо желает получать пенсию через банк, заявление о выплате можно будет подать в электронной форме с использованием средств квалифицированной электронной подписи. Это можно будет сделать вместе с открытием банковского счета без необходимости личного посещения банка.

Также по желанию пенсионера выплаты можно будет получать в отделении почты (при наличии технической возможности АО «Укрпочта» осуществлять перевод средств в страну пребывания).

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