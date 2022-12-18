Как отправить посылку из Польши в Украину экономно: скидки от Укрпочты — Finance.ua

Как отправить посылку из Польши в Украину экономно: скидки от Укрпочты Сегодня 08:49 — Личные финансы

Как отправить посылку из Польши в Украину экономно: скидки от Укрпочты

По случаю зимних праздников «Укрпочта» объявила о скидке 75% на доставку отправлений из Польши в Украину.

Отправить посылку можно из любого из более 6 тыс. отделений польского официального государственного оператора почтовой связи Poczta Polska. Соответствующее предложение действует на отправку EMS (ускоренная международная доставка) весом до 20 кг.

Новые цены отправки посылки из Польши в Украину

Стоимость посылок зависит от их веса:

до 1 кг примерно 317 грн.;

1-5 кг — 393 грн;



5-10 кг — 468 грн;



10-20 кг — около 619 грн.



Обратите внимание! Если стоимость посылки будет превышать 150 евро, в Украине будут начислены таможенные платежи. Эти расходы придется оплатить получателю, если он будет забирать посылку.

Сроки доставки посылок

Доставить посылки в Украину обещают за 7-14 дней. В областных центрах можно выбрать доставку как в отделение, так и курьером «Укрпочты» по указанному адресу.

Напомним, Новая почта открывает новые отделения в Польше. В настоящее время филиалы появились в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске и Люблине. В отделениях доступны услуги упаковки, отправки и получения посылок весом до 30 килограммов. Подробнее об адресах и условиях доставки можно прочитать здесь

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