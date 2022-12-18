Как отправить посылку из Польши в Украину экономно: скидки от Укрпочты — Finance.ua

Как отправить посылку из Польши в Украину экономно: скидки от Укрпочты
По случаю зимних праздников «Укрпочта» объявила о скидке 75% на доставку отправлений из Польши в Украину.
Отправить посылку можно из любого из более 6 тыс. отделений польского официального государственного оператора почтовой связи Poczta Polska. Соответствующее предложение действует на отправку EMS (ускоренная международная доставка) весом до 20 кг.
Новые цены отправки посылки из Польши в Украину
Стоимость посылок зависит от их веса:
- до 1 кг примерно 317 грн.;
- 1-5 кг — 393 грн;
- 5-10 кг — 468 грн;
- 10-20 кг — около 619 грн.
Обратите внимание! Если стоимость посылки будет превышать 150 евро, в Украине будут начислены таможенные платежи. Эти расходы придется оплатить получателю, если он будет забирать посылку.
Сроки доставки посылок
Доставить посылки в Украину обещают за 7-14 дней. В областных центрах можно выбрать доставку как в отделение, так и курьером «Укрпочты» по указанному адресу.
Напомним, Новая почта открывает новые отделения в Польше. В настоящее время филиалы появились в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске и Люблине. В отделениях доступны услуги упаковки, отправки и получения посылок весом до 30 килограммов. Подробнее об адресах и условиях доставки можно прочитать здесь.
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