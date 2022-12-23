Как отключения света повлияли на работу турбизнеса в Украине — Finance.ua
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Как отключения света повлияли на работу турбизнеса в Украине

Казна и Политика
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Перебои со светом из-за ракетных ударов врага по критической инфраструктуре оказали негативное влияние на отрасль туризма, как и на любую другую сферу жизнедеятельности в Украине, но бизнес пытается адаптироваться к таким условиям.
Об этом в интервью РБК-Украина сказала глава Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ) Марьяна Олеськив.
«Как и на любую другую отрасль (блэкауты повлияли. — Ред.) негативно. Однако туристическая отрасль быстро адаптируется к реалиям сегодняшнего дня. На прошлой неделе я была в командировке в Ивано-Франковске. Вечером мы с коллегой прошлись по городу, и на первый взгляд. нам показалось, что город хорошо освещен. Только потом мы поняли, что каждое кафе работало от своего генератора», — рассказала глава ГАРТ.
Она напомнила: согласно принятым нормам ДСТУ гостиницы, официально имеющие уровень 3-5 звезд (звезды выдает таким заведениям Государственное агентство развития туризма Украины), должны иметь генераторы на случай отключений от энергосети. Также там должны быть запасные резервуары воды.
«Поэтому, если вы настроены путешествовать по стране, то имейте это в виду. И, кстати, всем советую Ивано-Франковск как прекрасный город для небольшой туристической поездки на уикенд», — добавила Марьяна Олеськив.
В ГАРТ считают, что отключение света — хороший повод на время выехать в туристический регион, чтобы перезагрузиться, открыть для себя новые интересные локации, пожить в гостинице с генератором и светом, сходить в кафе и отведать уникальное локальное блюдо и тем самым поддержать украинский бизнес, которому сейчас очень нелегко.
«Страна-террорист уничтожает наши города. Но предыдущие кризисы нас действительно закалили. Поэтому, несмотря на то, что сегодня туристический бизнес находится в крайне тяжелом положении, верю, что после нашей победы мы будем иметь очень большие возможности — главное их не упустить и вовремя и правильно использовать», — высказала мнение глава ГАРТ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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