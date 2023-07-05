Как отказаться от бумажных счетов за коммуналку — инструкция Сегодня 17:03 — Личные финансы

Как отказаться от бумажных счетов за коммуналку — инструкция

С 10 июля киевляне могут отказаться от бумажных счетов-уведомлений для оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользоваться только электронными версиями.

Об этом говорится в заявлении на сайте коммунального концерна «Центр коммунального сервиса».

«В соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения между потребителями и исполнителями услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и ввиду многочисленных обращений потребителей относительно отказа от получения бумажных счетов-уведомлений, ЦКС разработала техническую возможность получать такие счета в электронном виде в личном кабинете потребителя», — говорится в сообщении.

Подтвердить отказ от бумажных счетов-уведомлений можно на сайте ЦКС.

Преимущества электронных счетов:

Быстрее поступают к потребителю в электронных сервисах (в личном кабинете потребителя; в мобильном приложении Коммуналка; на сайтах исполнителей жилищно-коммунальных услуг и других платформах). На сайте ЦКС потребитель может дистанционно заказать дубликат счета-уведомления, который выглядит так же, как бумажный, и при необходимости потребитель сможет его распечатать. Оплатить счет за потребленные жилищно-коммунальные услуги в электронном виде можно онлайн где угодно и в любое время.

Как отказаться от бумажного счета-уведомления:

В личном кабинете потребителя будет автоматически появляться всплывающее окошко с кнопками. Там необходимо выбрать адрес, по которому хотите отказаться от бумажного счета. Также от него можно будет отказаться на странице управления профилем. Если потребитель имеет несколько объектов и хочет отказаться от бумажных счетов-уведомлений по всем адресам, нужно нажать кнопку: отказаться для всех объектов. Если потребитель хочет отказаться от бумажных счетов-уведомлений по выбранному объекту, то нужно нажать кнопку: перейти к настройкам и выбрать объект, по которому потребитель не желает получать бумажные счета-уведомления. На электронную почту потребителя поступит уведомление о подтверждении отказа от получения бумажных счетов-уведомлений.

Потребители, не обладающие навыками работы со смартфоном или компьютером, но желающие отказаться от бумажных счетов-уведомлений, могут оставить заявление в районном сервисном центре ЦКС

Оплачивать за потребленные жилищно-коммунальные услуги можно будет по-прежнему в банковских или почтовых кассах. Для оплаты достаточно сообщить кассиру адрес, по которому оплачиваются жилищно-коммунальные услуги.

Бумажные счета-уведомления и дальше будут поступать потребителям, которые не дали согласия на переход на электронные версии.

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