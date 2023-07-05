Как отказаться от бумажных счетов за коммуналку — инструкция — Finance.ua
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Как отказаться от бумажных счетов за коммуналку — инструкция

Личные финансы
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Как отказаться от бумажных счетов за коммуналку — инструкция
Как отказаться от бумажных счетов за коммуналку — инструкция
С 10 июля киевляне могут отказаться от бумажных счетов-уведомлений для оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользоваться только электронными версиями.
Об этом говорится в заявлении на сайте коммунального концерна «Центр коммунального сервиса».
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«В соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения между потребителями и исполнителями услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и ввиду многочисленных обращений потребителей относительно отказа от получения бумажных счетов-уведомлений, ЦКС разработала техническую возможность получать такие счета в электронном виде в личном кабинете потребителя», — говорится в сообщении.
Подтвердить отказ от бумажных счетов-уведомлений можно на сайте ЦКС.
Преимущества электронных счетов:
  1. Быстрее поступают к потребителю в электронных сервисах (в личном кабинете потребителя; в мобильном приложении Коммуналка; на сайтах исполнителей жилищно-коммунальных услуг и других платформах).
  2. На сайте ЦКС потребитель может дистанционно заказать дубликат счета-уведомления, который выглядит так же, как бумажный, и при необходимости потребитель сможет его распечатать.
  3. Оплатить счет за потребленные жилищно-коммунальные услуги в электронном виде можно онлайн где угодно и в любое время.
Как отказаться от бумажного счета-уведомления:
  1. В личном кабинете потребителя будет автоматически появляться всплывающее окошко с кнопками. Там необходимо выбрать адрес, по которому хотите отказаться от бумажного счета. Также от него можно будет отказаться на странице управления профилем.
  2. Если потребитель имеет несколько объектов и хочет отказаться от бумажных счетов-уведомлений по всем адресам, нужно нажать кнопку: отказаться для всех объектов.
  3. Если потребитель хочет отказаться от бумажных счетов-уведомлений по выбранному объекту, то нужно нажать кнопку: перейти к настройкам и выбрать объект, по которому потребитель не желает получать бумажные счета-уведомления.
  4. На электронную почту потребителя поступит уведомление о подтверждении отказа от получения бумажных счетов-уведомлений.
Как отказаться от бумажных счетов за коммуналку — инструкция
Потребители, не обладающие навыками работы со смартфоном или компьютером, но желающие отказаться от бумажных счетов-уведомлений, могут оставить заявление в районном сервисном центре ЦКС.
Оплачивать за потребленные жилищно-коммунальные услуги можно будет по-прежнему в банковских или почтовых кассах. Для оплаты достаточно сообщить кассиру адрес, по которому оплачиваются жилищно-коммунальные услуги.
Бумажные счета-уведомления и дальше будут поступать потребителям, которые не дали согласия на переход на электронные версии.
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По материалам:
Finance.ua
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