Как осуществляется принудительное изъятие имущества во время военного положения, и можно ли его вернуть — Finance.ua

Как осуществляется принудительное изъятие имущества во время военного положения, и можно ли его вернуть

Сегодня 20:04 — Личные финансы

Согласно законодательству, во время действия военного положения допускается принудительное отчуждение имущества, находящегося в частной или коммунальной собственности, для нужд государства. О том, могут ли в нынешних реалиях конфисковать имущество у украинцев, рассказал юрист.

Могут ли забрать имущество во время военного положения?

«Да! Согласно Закону Украины „О правовом режиме военного положения“ на время действия военного положения допускается ограничение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе путем принудительного отчуждения имущества, находящегося в частной или коммунальной собственности для нужд государства в условиях правового режима военного положения», — рассказал эксперт.

Важный вопрос, получит ли владелец какую-либо компенсацию в таком случае. Юрист объяснил, что принудительное отчуждение имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения может производиться:

или с предварительным полным возмещением его стоимости;

или с последующим полным возмещением стоимости.

Кроме этого, важно то, что, согласно части 3 статьи 12 Закона Украины «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения», бывший владелец имущества, которое было принудительно отчуждено, может требовать в замен предоставления ему другого имущества, если это возможно.

На основании чего осуществляется принудительное отчуждение имущества?

«Принудительное отчуждение или изъятие имущества осуществляется по решению военного командования, согласованному с Советом министров Автономной Республики Крым, областной, районной, Киевской или Севастопольской городской государственной администрацией или исполнительным органом соответствующего местного совета», — пояснил специалист.

Однако он уточнил, что в местностях, где ведутся боевые действия, это осуществляется по решению военного командования без соответствующего согласования.

Какие документы составляются при принудительном отчуждении имущества?

Владелец имущества при его изъятии или отчуждении должен получить экземпляры следующих документов:

Акт о принудительном отчуждении; Вывод о стоимости имущества на дату его оценки, проводившейся в связи с принятием решения о его принудительном отчуждении.

Важно! Право государственной собственности на имущество возникает с даты подписания акта.

Как оценивается имущество?

По общему правилу к оценке имущества привлекаются субъекты оценочной деятельности. В случае невозможности это сделать, оценка производится органами государственной власти или органами местного самоуправления по согласованию с собственником имущества.

В случае отказа или отсутствия собственника имущества указанные органы вправе проводить такую оценку самостоятельно. Оценку имущества можно обжаловать в судебном порядке, если собственник не согласен с его размером.

Порядок получения компенсации за принудительно отчужденное имущество:

В случае предварительного возмещения орган осуществляет выплату соответствующих средств на основании вывода о стоимости имущества, и такая сумма указывается в акте о принудительном отчуждении. Однако следует отметить, что в настоящее время предварительное возмещение не осуществляется, а все имущество изымается с последующей его полной компенсацией. Последующая полная компенсация производится в таком порядке:

Владелец имущества после отмены правового режима военного положения обращается в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военного комиссариата) по месту отчуждения имущества с заявлением, к которому прилагаются акт и документ, содержащий заключение о стоимости имущества.

Такое заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней и по результатам его рассмотрения оформляется заключение, которое предоставляется владельцу и передается в органы Казначейства.

Орган, принявший решение о принудительном отчуждении имущества, на основании выданного им заключения, учитывает соответствующую потребность в средствах в бюджетном запросе на пять следующих бюджетных периодов (после отмены правового режима военного положения).

«Военное положение на территории Украины введено впервые, а потому на практике пока неизвестно реальное количество времени, необходимое для получения средств за изъятое имущество. В любом случае, споры, связанные с выплатой последующей полной компенсации за имущество, принудительно отчужденное в условиях правого режима военного или чрезвычайного положения, разрешаются в судебном порядке», — отметил юрист.

Можно ли вернуть изъятое имущество?

В случае, если после отмены правового режима военного положения имущество, принудительно отчужденное, сохранилось, а бывший собственник или уполномоченное им лицо настаивает на возвращении имущества, такой возврат осуществляется в судебном порядке.

Основанием для возврата имущества является решение суда, которое вступило в силу. В таком случае у лица возобновляется право собственности. В то же время она должна вернуть средства, полученные из-за отчуждения имущества, с вычетом платы за его использование.

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