Как оптимизировать семейный бюджет — Finance.ua

Как оптимизировать семейный бюджет Сегодня 09:01 — Личные финансы

Как оптимизировать семейный бюджет

В большинстве украинских семей во время войны заметно изменились основные расходы. Многие пытаются больше экономить, экономить на досуге, а свободные средства направлять на помощь ВСУ.

В Financial Literacy Ukraine рассказали , как оптимизировать семейный бюджет.

Советы, которые помогут сэкономить средства из семейной копилки

Проанализируйте основные расходы семейного бюджета и ищите способы, как можно сократить расходы. Экономьте на коммунальных расходах и берегите природные ресурсы. Установите энергосберегающие лампы. Закрывайте кран, когда чистите зубы или принимаете душ. Используйте стиральную машину только при полной загрузке. Изучите тарифы всех услуг, которыми вы пользуетесь (услуги связи, интернета, телевидения и т.п.), и выберите соответствующие вашим потребностям, чтобы не переплачивать за лишние опции. Составляйте меню на неделю, а в магазин ходите только со списком. Зная, что вы хотите приготовить и чем ваша семья будет питаться в ближайшие дни, вы избежите лишних покупок, сэкономите средства, а также уменьшите количество просроченных продуктов в вашем холодильнике. Заботьтесь о здоровье своей семьи. Лечение болезней обычно обходится дороже профилактики. Изучите программы медицинского страхования для семей. Возможно, страховой полис поможет вам снизить ваши расходы на медицину. Пользуйтесь бонусными картами, кэшбеком и обращайте внимание на скидки. Торговые сети и супермаркеты часто имеют собственные программы лояльности, пользуясь которыми можно сэкономить средства из семейного бюджета. Если у вас есть свой автомобиль, продумайте логистику своих поездок. Рационально используйте горючее и побольше ходите пешком. Пешие прогулки полезны для здоровья, а еще это более экологично для окружающей среды. Откажитесь от вредных привычек. На сокращении потребления алкогольных и табачных изделий можно сэкономить средства из семейного бюджета. Экономьте на мелких затратах, ведь в конце месяца они формируют немалую сумму. Обычно мы контролируем большие покупки и ищем способы сэкономить именно на них, но если оставить неконтролируемыми мелкие затраты, то ваши старания сэкономить не дадут результата. Конечно, полностью отказаться от таких затрат невозможно, но хотя бы сократить их можно безболезненно. Запланируйте общие финансовые цели, которые будут мотивировать вас достигать их вместе. Это поможет укрепить семейные отношения и упорядочить финансовое планирование.

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