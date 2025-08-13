«Дія.Картка» стала доступна в приложении «Дія» и банках-партнерах. — Finance.ua
«Дія.Картка» уже доступна в приложении «Дія» и банках-партнерах. Это универсальная карта, на которую будут поступать целевые и нецелевые государственные выплаты.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
На карте доступны отдельные счета под государственные программы — «для єКнига» и ветеранского спорта и общий — для помощи ВПЛ, пенсий, военных облигаций и т. д.
Благодаря смешанной оплате можно тратить средства программ поддержки с автоматической доплатой личными, ведь на «Дія.Картка» можно хранить и собственные сбережения.
«Дія.Картка» работает в трех банках:
  • ПриватБанк,
  • monobank,
  • Банк Кредит Днепр.

Как оформить «Дія.Картка»:

  • Обновите приложение «Дія» и авторизуйтесь
  • Перейдите к разделу Сервисы → «Дія.Картка».
  • Выберите банк и подпишите согласие
  • Откройте счет
  • Услуга доступна всем совершеннолетним украинцам с паспортом и РНУКНП.

Читайте также: «Дія.Картка»: что изменится для украинцев после ее запуска

Перечень программ, выплаты по которым будут поступать на мультисчет:
  • «єКнига»
  • «єМалятко»
  • Ветеранский спорт
  • Пособие по безработице
  • Помощь ВПО
  • Выплаты пенсий
  • Международная помощь
  • Военные облигации
  • Возврат вкладов
Вскоре на «Дія.Картка» поступят и новые выплаты — в частности, по программе Пакет школьника. Отдельные карты остаются для программ Национальный кешбэк и «єВідновлення».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Payment systems