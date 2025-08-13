«Дія.Картка» стала доступна в приложении «Дія» и банках-партнерах. — Finance.ua

«Дія.Картка» стала доступна в приложении «Дія» и банках-партнерах.
«Дія.Картка» уже доступна в приложении «Дія» и банках-партнерах. Это универсальная карта, на которую будут поступать целевые и нецелевые государственные выплаты.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
На карте доступны отдельные счета под государственные программы — «для єКнига» и ветеранского спорта и общий — для помощи ВПЛ, пенсий, военных облигаций
и т. д.
Благодаря смешанной оплате можно тратить средства программ поддержки с автоматической доплатой личными, ведь на «Дія.Картка» можно хранить и собственные сбережения.
«Дія.Картка» работает в трех банках:
- ПриватБанк,
- monobank,
- Банк Кредит Днепр.
Как оформить «Дія.Картка»:
- Обновите приложение «Дія» и авторизуйтесь
- Перейдите к разделу Сервисы → «Дія.Картка».
- Выберите банк и подпишите согласие
- Откройте счет
- Услуга доступна всем совершеннолетним украинцам с паспортом и РНУКНП.
Читайте также: «Дія.Картка»: что изменится для украинцев после ее запуска
Перечень программ, выплаты по которым будут поступать на мультисчет:
- «єКнига»
- «єМалятко»
- Ветеранский спорт
- Пособие по безработице
- Помощь ВПО
- Выплаты пенсий
- Международная помощь
- Военные облигации
- Возврат вкладов
Вскоре на «Дія.Картка» поступят и новые выплаты — в частности, по программе Пакет школьника. Отдельные карты остаются для программ Национальный кешбэк и «єВідновлення».
Поделиться новостью
Также по теме
«Дія.Картка» стала доступна в приложении «Дія» и банках-партнерах.
Школьникам выплатят 10 000 грн стипендии за успешную сдачу НМТ: что надо знать
Цены на овощи в Украине начнут снижаться в конце лета, — эксперт
Президент анонсировал изменения в высшем образовании Украины: зимнее поступление и повышение стипендий
Сколько стоят квартиры в Польше в 2025 году
Можно ли получить пенсию, если не хватает страхового стажа