«Дія.Картка» стала доступна в приложении «Дія» и банках-партнерах. — Finance.ua

«Дія.Картка» стала доступна в приложении «Дія» и банках-партнерах.

«Дія.Картка» стала доступна в приложении «Дія» и банках-партнерах.

«Дія.Картка» уже доступна в приложении «Дія» и банках-партнерах. Это универсальная карта, на которую будут поступать целевые и нецелевые государственные выплаты.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

На карте доступны отдельные счета под государственные программы — «для єКнига» и ветеранского спорта и общий — для помощи ВПЛ, пенсий, военных облигаций и т. д.

Благодаря смешанной оплате можно тратить средства программ поддержки с автоматической доплатой личными, ведь на «Дія.Картка» можно хранить и собственные сбережения.

«Дія.Картка» работает в трех банках:

ПриватБанк,

monobank,

Банк Кредит Днепр.

Как оформить «Дія.Картка»:

Обновите приложение «Дія» и авторизуйтесь

Перейдите к разделу Сервисы → «Дія.Картка».

Выберите банк и подпишите согласие

Откройте счет

Услуга доступна всем совершеннолетним украинцам с паспортом и РНУКНП.

Перечень программ, выплаты по которым будут поступать на мультисчет:

«єКнига»

«єМалятко»

Ветеранский спорт

Пособие по безработице

Помощь ВПО

Выплаты пенсий

Международная помощь

Военные облигации

Возврат вкладов

Вскоре на «Дія.Картка» поступят и новые выплаты — в частности, по программе Пакет школьника. Отдельные карты остаются для программ Национальный кешбэк и «єВідновлення».

