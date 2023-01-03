Как определить престижность профессии в современном мире — Finance.ua

Как определить престижность профессии в современном мире Сегодня 17:25 — Личные финансы

Когда речь заходит о выборе профессии, мы слышим слово престижность, что в переводе означает авторитет, уважение. Есть несколько критериев, по которым можно судить о престижности профессиональной сферы деятельности.

Об этом пишет Львовский областной центр занятости.

Это — нужность, полезность для окружающих, потребность в определенных профессиональных, особенно узкопрофильных и личных качествах, материальное вознаграждение за проделанную работу.

Первое место «престижного» рейтинга достаточно предсказуемо на сегодняшний день. Знать основы программирования означает овладеть языком, на котором общается весь мир. Дипломированные программисты сейчас могут найти высокооплачиваемую работу как в Украине, так и за рубежом.

То же касается и юристов. Однако рынок труда перенасыщен такими специалистами, и работодатель выбирает лучших из лучших. Такая же ситуация с экономистами, менеджерами, педагогами.

Теперь давайте погрузимся в мир рабочих профессий. Многие не считают престижной работу в цехе или на строительной площадке. А зря. Чем меньше желающих получить рабочую профессию, тем ценнее будут такие профессионалы. Согласитесь, без электриков, медсестер, сварщиков, строителей, швей, поваров, парикмахеров в жизни просто не обойтись. Реалии сегодняшнего дня это подтверждают.

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Высококвалифицированные электромонтеры и медики — на вес золота. Электрогазосварщик, умеющий безупречно соединить детали сложной конфигурации, специалист по пошиву военной одежды или повар, владеющий навыками приготовления блюд народов мира, трудоустроится с первой попытки и будет зарабатывать намного больше, чем менеджер по персоналу.

Опыт специалистов службы занятости говорит, что ставшее нормой высшее образование не гарантирует трудоустройство. Ведь 75% кадровой потребности составляют вакансии для представителей рабочего профиля, и дефицит у таких работников растет. Поэтому советуем задуматься о будущей специальности ребенка еще со старших классов, постепенно изучая ситуацию на локальном рынке труда.

Освоение рабочей профессии часто дает старт к своему бизнесу. Ведь искусные мастера своего дела переходят от наемного труда к выполнению частных заказов, что позволяет им по своему усмотрению управлять свободным временем, формировать гибкий рабочий график и т.д. С другой стороны, предоставляющий услуги также может диктовать и цены на них.

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