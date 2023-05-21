Как оплачивать электроэнергию по нескольким лицевым счетам – инструкция YASNO — Finance.ua
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Как оплачивать электроэнергию по нескольким лицевым счетам – инструкция YASNO

Личные финансы
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Энергосистема работает стабильно, экономить не нужно - Укрэнерго
Энергосистема работает стабильно, экономить не нужно - Укрэнерго
YASNO создал сервисы, позволяющие платить за потребленную электроэнергию по нескольким лицевым счетам. Это касается клиентов, которые имеют в собственности несколько квартир или хотят помочь оплатить, например, родственникам или одиноким соседям, нуждающимся в помощи.
Об этом напоминает электроснабжающая компания.
Личный счет — числовой идентификатор клиента, который присваивается при заключении договоров о распределении и поставке электрической энергии. Личный счет указывается в каждой квитанции за электроэнергию от YASNO. Узнать его также можно, позвонив в контакт-центр или обратившись в энергоофисы поставщика.
Оплачивать электроэнергию по нескольким лицевым счетам с помощью онлайн-сервисов YASNO просто и удобно. Делать это можно через:
Личный кабинет
Чтобы подключить дополнительные лицевые счета, следует в Личном кабинете нажать кнопку «Добавить лицевой счет» и указать необходимую информацию. После этого в правом верхнем углу вашего кабинета будут отображаться все добавленные лицевые счета. Таким образом, не потребуется вводить их данные каждый раз. Это очень удобно, если необходимо за кого-то платить ежемесячно. Функционал кабинета позволяет добавлять неограниченное количество лицевых счетов.
Чатботы в Viber и Telegram
Через главное меню в обоих чатах можно подключить по 5 лицевых счетов и быстро оплачивать при необходимости.
Сервисы Оплата по адресу и Оплата по лицевому счету
Сервисы позволяют производить оплаты за других клиентов без регистрации, достаточно ввести номер лицевого счета или адрес. Эти сервисы удобно использовать, если потребуется разовая помощь в оплате за электроэнергию.
«Сервисы YASNO позволяют платить за электроэнергию в несколько кликов. Это сохраняет время, поэтому нам хотелось бы, чтобы как можно больше клиентов пользовались ими. Но мы понимаем, что есть клиенты, которым уже сложно овладеть этими технологиями, поэтому призываем помогать вашим бабушкам, дедушкам и одиноким соседям. У вас это займет меньше минуты, а им сбережет часы драгоценного времени», — подчеркнул генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.
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По материалам:
Finance.ua
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