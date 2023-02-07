Как оплачивается сверхурочная работа работнику с нефиксированным рабочим временем — Finance.ua
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Как оплачивается сверхурочная работа работнику с нефиксированным рабочим временем

Личные финансы
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В Центральном межрегиональном управлении Гоструда ответили, оплачивают ли сверхурочную работу работнику с нефиксированным рабочим временем. Об этом пишет Кадровик.
В случае превышения нормальной продолжительности рабочего времени (40 часов в неделю) оплату производят в порядке, предусмотренном статьей 106 КЗоТ в двойном размере часовой ставки за каждый час работы в сверхурочное время.
Если же работу выполняют вне базовых дней и часов, но общее время работы работника не превышает определенной договором нормальной продолжительности рабочего времени, такая работа должна быть оплачена в размере, определенном в трудовом договоре.
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Напомним, что в январе 2022 года количество новых объявлений о поиске работников сократилось на 7% по отношению к декабрю 2021 года. Топ-5 регионов, где больше всего ищут работников, не меняется четвертый месяц подряд. Это Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Ивано-Франковская области. Наибольший прирост вакансий за месяц зафиксирован в Одесской (+26%), Хмельницкой (+23%) и Харьковской областях (+20%).

Справка Finance.ua:

  • наиболее востребованные специалисты в Украине — менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, бухгалтеры, водители и повара. Наибольшее количество соискателей — в возрасте 16-24 лет и 25-34 лет. Более половины людей (52%), разместивших резюме в январе, не имеют опыта работы.

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По материалам:
Finance.ua
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