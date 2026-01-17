Как оформить справку о доходах пенсионера онлайн
Справка о доходах может понадобиться пенсионеру в разных жизненных ситуациях.
Специалисты Министерства социальной политики, семьи и единства рассказали, как ее получить онлайн.
Когда пенсионеру может понадобиться справка о доходах
В ведомстве отмечают, что такая справка необходима для получения пенсионного удостоверения, оформления льготы или пособия, а также для подтверждения доходов при выезде за границу или переводе пенсионных выплат за пределы Украины.
Как получить справку о доходах пенсионера онлайн
Получить такой документ можно без посещения учреждений онлайн через Вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или Единый портал государственных услуг «Дия.
Через веб-портал Фонда:
- Авторизируйтесь на портале с помощью КЭП, BankID или Действие.
- В разделе «Коммуникации по ПФУ» выберите опцию «Запрос на получение электронных документов»;
- Из списка выберите «Справка о доходах пенсионера»;
- Заполните форму, выберите период, за который требуется справка, и нажмите кнопку «Отправить в ПФУ»;
- Отслеживайте статус заявления в разделе «Мои обращения» (слева).
Через портал «Дия»:
- Авторизируйтесь на портале с помощью КЭП, BankID или через приложение «Дия»;
- Выберите раздел «Услуги» → «Пенсии, льготы и пособия»;
- Нажмите «Справка о доходах пенсионера», затем «Получить справку».
Специалисты отмечают: справку о доходах пенсионера можно также получить, обратившись в ближайший сервисный центр Фонда.
