Как оформить справку о доходах пенсионера онлайн

Как оформить справку о доходах пенсионера онлайн

Справка о доходах может понадобиться пенсионеру в разных жизненных ситуациях.

Специалисты Министерства социальной политики, семьи и единства рассказали , как ее получить онлайн.

Когда пенсионеру может понадобиться справка о доходах

В ведомстве отмечают, что такая справка необходима для получения пенсионного удостоверения, оформления льготы или пособия, а также для подтверждения доходов при выезде за границу или переводе пенсионных выплат за пределы Украины.

Как получить справку о доходах пенсионера онлайн

Получить такой документ можно без посещения учреждений онлайн через Вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или Единый портал государственных услуг «Дия.

Через веб-портал Фонда:

Авторизируйтесь на портале с помощью КЭП, BankID или Действие. В разделе «Коммуникации по ПФУ» выберите опцию «Запрос на получение электронных документов»; Из списка выберите «Справка о доходах пенсионера»; Заполните форму, выберите период, за который требуется справка, и нажмите кнопку «Отправить в ПФУ»; Отслеживайте статус заявления в разделе «Мои обращения» (слева).

Через портал «Дия»:

Авторизируйтесь на портале с помощью КЭП, BankID или через приложение «Дия»;

Выберите раздел «Услуги» → «Пенсии, льготы и пособия»;

Нажмите «Справка о доходах пенсионера», затем «Получить справку».

Специалисты отмечают: справку о доходах пенсионера можно также получить, обратившись в ближайший сервисный центр Фонда.

