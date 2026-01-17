0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как оформить справку о доходах пенсионера онлайн

Личные финансы
37
Как оформить справку о доходах пенсионера онлайн
Как оформить справку о доходах пенсионера онлайн
Справка о доходах может понадобиться пенсионеру в разных жизненных ситуациях.
Специалисты Министерства социальной политики, семьи и единства рассказали, как ее получить онлайн.

Когда пенсионеру может понадобиться справка о доходах

В ведомстве отмечают, что такая справка необходима для получения пенсионного удостоверения, оформления льготы или пособия, а также для подтверждения доходов при выезде за границу или переводе пенсионных выплат за пределы Украины.

Как получить справку о доходах пенсионера онлайн

Получить такой документ можно без посещения учреждений онлайн через Вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или Единый портал государственных услуг «Дия.
Через веб-портал Фонда:
  1. Авторизируйтесь на портале с помощью КЭП, BankID или Действие.
  2. В разделе «Коммуникации по ПФУ» выберите опцию «Запрос на получение электронных документов»;
  3. Из списка выберите «Справка о доходах пенсионера»;
  4. Заполните форму, выберите период, за который требуется справка, и нажмите кнопку «Отправить в ПФУ»;
  5. Отслеживайте статус заявления в разделе «Мои обращения» (слева).
Через портал «Дия»:
  • Авторизируйтесь на портале с помощью КЭП, BankID или через приложение «Дия»;
  • Выберите раздел «Услуги» → «Пенсии, льготы и пособия»;
  • Нажмите «Справка о доходах пенсионера», затем «Получить справку».
Специалисты отмечают: справку о доходах пенсионера можно также получить, обратившись в ближайший сервисный центр Фонда.
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems