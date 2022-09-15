Как оформить декретные выплаты онлайн — Finance.ua

Как оформить декретные выплаты онлайн Сегодня 08:26 — Личные финансы

Как оформить декретные выплаты онлайн

Каждая беременная женщина имеет право на декретные выплаты. Пособие по беременности и родам — существенная финансовая поддержка для будущих матерей.

Об этом пишут Факты ICTV.

Оформление декретных выплат онлайн

Основанием для назначения декретных выплат является листок нетрудоспособности (е-больничный), открытый медучреждением, в котором женщина состоит на учете.

Е-больничный обычно выдается с 30 недель беременности. Исключение являются женщины-чернобыльцы, которые могут уйти в декретный отпуск с 27 недель беременности.

Выплата декретных производится единовременно за весь период отпуска по беременности и родам.

Обратиться для получения выплат можно не позднее чем через шесть месяцев со дня окончания отпуска.

Чтобы оформить декретные выплаты онлайн, беременная должна:

Получить листок нетрудоспособности (е-больничный). Больничный автоматически попадает в электронный реестр листков нетрудоспособности, поэтому работодатель может найти его в личном кабинете на портале ПФУ. Далее комиссия по социальному страхованию места беременной принимает решение о назначении пособия, бухгалтер производит расчет, оформляется и подается в ФССУ соответствующее заявление-расчет. Если все сроки оформления выполнят, от даты передачи застрахованным лицом больничного листа до подачи заявления-расчета Фонду должно пройти до 17 календарных дней. Денежные средства поступают на счет работодателя в течение нескольких банковских дней после осуществления финансирования. После того, как работодатель получил средства от Фонда социального страхования Украины, он должен произвести выплату пособия по беременности и родам своей работнице в ближайший после дня назначения пособия срок.

Дополнительно работодателю следует предоставить заявление об отпуске в связи с беременностью и родами.

В случае, если беременная ФЛП, неработающее лицо, учится или имеет статус безработной — оформить декретные выплаты онлайн не выйдет:

Если вы физическое лицо-предприниматель — выплаты оформляются в Фонде социального страхования по временной нетрудоспособности по месту регистрации ФЛП.

Если вы были уволены в связи с ликвидацией предприятия — для получения выплат следует обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства.

Если вы учитесь — следует обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства.

Если вы военнослужащий — выплаты вам произведут по месту службы.

Если вы зарегистрированы в центре занятости как безработная, или вы просто не работаете — для получения выплат следует обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства.

Что такое декретные выплаты и кто их получает

Пособие по беременности и родам или его еще называют декретные выплаты — это обязательная выплата из ФСС, которую получает каждая женщина при предоставлении специального больничного по беременности и родам.

Получить выплаты могут как работающие женщины, так и безработные.

Соответственно, трудоустроенная женщина получит пособие в размере 100% средней заработной платы за счет средств Фонда социального страхования Украины за весь период декретного отпуска.

Для неработающих женщин размер декретных выплат также установлен на уровне 25% прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц.

Факти По материалам:

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