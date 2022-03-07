Как оформить 6500 помощи от государства, если потерял работу — Finance.ua

Как оформить 6500 помощи от государства, если потерял работу

Сегодня 15:42 — Личные финансы

Как оформить 6500 помощи от государства, если потерял работу

Украинцев, потерявших работу из-за нападения России, ждет помощь от государства во время войны. Размер ее — 6500 гривен, а оформляется она через «Дію» по аналогии с «ководной тысячей».

Программа начинает работу с 7 марта 2022 года.

На помощь от государства могут претендовать:

Действующие ФЛП 1-4 группы, уплатившие ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год. Все наемные работники, за которых уплатили ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и Государственной службы.

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Список территорий, жители которых имеют право на выплаты, утверждается Кабмином по предоставлению данных от ГСЧС. На данный момент это:

Киевская область и Киев;

Николаевская;

Черниговская;

Сумская;

Запорожская;

Харьковская;

Херсонская;

Луганская;

Донецкая.

Официально Минцифры еще не обнародовало алгоритм. Но уже известно, что оформление будет осуществляться через «Дію» по принципу «єПідтримки» (как оформлялась «ковидная тысяча»):

зайти в программу «Дія» — раздел Услуги — «єПідтримка»;

оформить заявку на получение помощи;

выбрать карту, на которую нужно перечислить деньги;

дождаться сообщения банка о начислении денег.

Известно, что на эту программу выделено в общей сложности 21,5 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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