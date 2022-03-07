Как оформить 6500 помощи от государства, если потерял работу — Finance.ua
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Как оформить 6500 помощи от государства, если потерял работу

Сегодня 15:42Личные финансы
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Как оформить 6500 помощи от государства, если потерял работуКак оформить 6500 помощи от государства, если потерял работу
Украинцев, потерявших работу из-за нападения России, ждет помощь от государства во время войны. Размер ее — 6500 гривен, а оформляется она через «Дію» по аналогии с «ководной тысячей».
Программа начинает работу с 7 марта 2022 года.
На помощь от государства могут претендовать:
  1. Действующие ФЛП 1-4 группы, уплатившие ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год.
  2. Все наемные работники, за которых уплатили ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и Государственной службы.
Как оформить 6500 помощи от государства, если потерял работуwww.unian.ua
Список территорий, жители которых имеют право на выплаты, утверждается Кабмином по предоставлению данных от ГСЧС. На данный момент это:
  • Киевская область и Киев;
  • Николаевская;
  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Запорожская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Луганская;
  • Донецкая.
Официально Минцифры еще не обнародовало алгоритм. Но уже известно, что оформление будет осуществляться через «Дію» по принципу «єПідтримки» (как оформлялась «ковидная тысяча»):
  • зайти в программу «Дія» — раздел Услуги — «єПідтримка»;
  • оформить заявку на получение помощи;
  • выбрать карту, на которую нужно перечислить деньги;
  • дождаться сообщения банка о начислении денег.
Известно, что на эту программу выделено в общей сложности 21,5 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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