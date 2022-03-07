Как оформить 6500 помощи от государства, если потерял работу — Finance.ua

Как оформить 6500 помощи от государства, если потерял работу
Украинцев, потерявших работу из-за нападения России, ждет помощь от государства во время войны. Размер ее — 6500 гривен, а оформляется она через «Дію» по аналогии с «ководной тысячей».
Программа начинает работу с 7 марта 2022 года.
На помощь от государства могут претендовать:
Действующие ФЛП 1-4 группы, уплатившие ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год.
Все наемные работники, за которых уплатили ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и Государственной службы.
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Список территорий, жители которых имеют право на выплаты, утверждается Кабмином по предоставлению данных от ГСЧС. На данный момент это:
Киевская область и Киев;
Николаевская;
Черниговская;
Сумская;
Запорожская;
Харьковская;
Херсонская;
Луганская;
Донецкая.
Официально Минцифры еще не обнародовало алгоритм. Но уже известно, что оформление будет осуществляться через «Дію» по принципу «єПідтримки» (как оформлялась «ковидная тысяча»):
зайти в программу «Дія» — раздел Услуги — «єПідтримка»;
оформить заявку на получение помощи;
выбрать карту, на которую нужно перечислить деньги;
дождаться сообщения банка о начислении денег.
Известно, что на эту программу выделено в общей сложности 21,5 млн грн.