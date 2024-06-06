Как обжаловать штраф Укртрансбезопасности — Finance.ua

Как обжаловать штраф Укртрансбезопасности Сегодня 06:03 — Личные финансы

Как обжаловать штраф Укртрансбезопасности

Соблюдение весовых норм для перевозчиков является очень сложным и болезненным вопросом. Перевозчик не в состоянии проконтролировать соблюдение весовых норм при перевозке. Особенно с сыпучими или жидкими грузами. Как обжаловать штраф за перегрузку, рассказали эксперты «Дорожного Адвоката».

При этом государственная политика сведена только к штрафованию «нарушителей». Единого разумного подхода относительно правильности вычисления перегрузки с такими грузами нет, и соответствующая методика не разработана.

В то же время за превышение весовых норм грузов, в частности по осям, к перевозчикам предусмотрено применение штрафов в размере от 8 500 грн до 51 000 грн (Закон «Об автомобильном транспорте»). Именно по этим штрафам мы разъясним процедуру их обжалования.

Кроме этого, перевозчику могут начислить плату за проезд, размер которой определяется в евро, и суммы могут достигать нескольких тысяч евро. Однако оплата за проезд в судебном порядке в административном суде не обжалуется.

Такая плата может быть взыскана с перевозчика Укртрансбезопасностью через хозяйственный суд в порядке хозяйственно-процессуального законодательства. Однако если административный суд признает процедуру взвешивания неправомерной, хозяйственный суд должен учесть указанное заключение при рассмотрении вопроса относительно взимания платы за проезд.

Поэтому перевозчику ничего не остается, как обжаловать административно-хозяйственные штрафы с целью восстановления справедливости в судебном порядке.

Где обжаловать

Обжаловать штраф Укртрансбезопасности можно в одной из 2-х инстанций: либо в Государственной службе безопасности на транспорте, либо в суде. Перевозчик самостоятельно выбирает инстанцию ​​обжалования.

В случае обжалования штрафа в суде перевозчик может выбрать административный суд либо по месту нахождения Управления Укртрансбезопасности, либо по своему месту нахождения.

Требования к исковому заявлению

В исковом заявлении истец излагает свои требования по предмету спора и обоснования. По просьбе истца служащим аппарата административного суда может быть оказана помощь в оформлении искового заявления.

В исковом заявлении указываются:

содержание исковых требований и изложение обстоятельств, которыми перевозчик обосновывает свои требования;

указание доказательств, подтверждающих указанные обстоятельства;

сведения о принятии мер досудебного урегулирования спора;

сведения об принятии мер обеспечения иска;

перечень документов и других доказательств, прилагаемых к заявлению;

указание доказательств, которые не могут быть поданы вместе с исковым заявлением;

указание о наличии у истца или другого лица оригиналов письменных или электронных доказательств, копии которых приложены к заявлению и т. п.

Судебный сбор

За подачу жалобы в Государственную службу безопасности на транспорте не уплачивается никаких сборов. За подачу иска в суд юридическим лицом ставка судебного сбора составляет 1,5 процента цены иска, но не менее 1 размера и не более 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Для физических лиц ставка судебного сбора составляет 1 процент цены иска, но не менее 0,4 и не более 5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В случае удовлетворения иска судебный сбор возвращается.

Как подать жалобу или иск

Жалоба или исковое заявление подается в письменной форме перевозчиком или лицом, которому по закону предоставлено право представлять интересы перевозчика. Исковое заявление может быть отправлено по почте или подано непосредственно в орган обжалования. Датой подачи иска считается дата штампа органа, на который обжалуется постановление, или дата почтового штемпеля на конверте.

Остановка штрафа

Подача жалобы или иска автоматически не останавливает действие постановления о наложении административно-хозяйственного штрафа. Для этого следует подать в суд отдельно заявление о приостановлении действия постановления. Если суд принимает решение о приостановлении действия постановления, то Укртрансбезопасность не имеет права принимать меры по взысканию средств в принудительном порядке.

Результат рассмотрения дела в суде

Указанные дела в соответствии с КАСУ относятся к делам незначительной сложности, поэтому, как правило, рассматриваются судом в порядке упрощенного производства без вызова сторон. По результатам рассмотрения дела суд выносит решение, которым или отказывает в удовлетворении иска, или признает постановление Укртрансбезопасности о применении штрафа противоправным и отменяет его. Решение направляется судом по адресу перевозчика и по адресу Укртрансбезопасности.

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