Как обстрелы энергетической инфраструктуры повлияют на экономику Украины: прогноз Кабмина — Finance.ua
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Как обстрелы энергетической инфраструктуры повлияют на экономику Украины: прогноз Кабмина

Казна и Политика
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Как обстрелы энергетической инфраструктуры повлияют на экономику Украины: прогноз Кабмина
Как обстрелы энергетической инфраструктуры повлияют на экономику Украины: прогноз Кабмина
Кабинет министров уточнил ожидаемые макроэкономические показатели на 2022 год, которые являются базой для расчета прогноза на 2023 год. В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению учтены последние обстрелы энергетической инфраструктуры.
Об этом идет речь в пояснительной записке к проекту госбюджета (№ 8000).
Из-за негативного влияния на экономику обстрелов в IV квартале текущего года прогноз учитывает ухудшение темпов падения реального ВВП до 37%.
«По оценкам Министерства экономики Украины, разрушение энергетической инфраструктуры будет иметь ограниченное и временное влияние на ВВП, что подтверждается статистикой быстрого возобновления производства и потребления электроэнергии после ударов 10-11 октября, а также объясняется изменением структуры ВВП в пользу менее энергоемких отраслей», — говорится в документе.
Как обстрелы энергетической инфраструктуры повлияют на экономику Украины: прогноз Кабмина
В итоге годовой прогноз падения реального ВВП в 2022 году был скорректирован до 32% против 33,2% в предыдущем прогнозе.
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Прогноз реального роста ВВП в 2023 году был скорректирован с учетом более консервативных предположений (по сравнению с предыдущим прогнозом) относительно темпов восстановления ВВП во II полугодии с учетом сохранения высоких рисков безопасности, а также рисков продолжения атак на объекты энергетической системы Украины и другие объекты критической инфраструктуры Украины", — говорится в документе.
Так, прогноз реального роста ВВП был снижен с 4,6% до 3,2%.

Справка Finance.ua:

  • в Национальном банке считают, что среднесрочные и долгосрочные риски экономического развития Украины усиливаются. Война перешла в затяжную стадию, а террористические акты со стороны россии приобретают черты спланированной масштабной кампании;
  • причина резкого роста государственного долга — война. Сейчас ежемесячно государство тратит до 250 млрд грн, более половины из которых уходит на оборону. До войны о таких расходах нельзя было подумать. При этом собственных поступлений бюджета не хватает даже на покрытие военных расходов, не говоря о важных сферах — социальной, медицинской и других, базовых для населения. Более подробно рассказывали об этом здесь.
По материалам:
РБК-Україна
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