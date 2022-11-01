Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год в финальной редакции: что изменили — Finance.ua

Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год в финальной редакции: что изменили Сегодня 11:01 — Казна и Политика

Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год в финальной редакции: что изменили

Кабинет Министров принял проект бюджета на 2023 год до второго чтения с учетом предложений народных депутатов.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

«Теперь ожидаем скорого голосования проекта бюджета в Верховной Раде. Ко второму чтению Правительство скорректировало прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%). Прогноз инфляции уменьшили с 30% до 28%», — сообщил Шмыгаль.

Бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 трлн грн доходов. «Благодаря скорректированным макропоказателям и налоговым изменениям предлагаем увеличить доходную часть более чем на 50 млрд грн», — объясняет премьер.

Расходы будут составлять 2,6 трлн грн. «Мы увеличили объемы расходов на выплаты пенсий, на ликвидацию последствий вооруженной агрессии россии (строительство, ремонты, покупка людям жилья), на научную и научно-техническую деятельность, на льготные ипотечные кредиты ВПЛ. В целом ко второму чтению в проекте госбюджета расходная часть возросла на 66,8 млрд грн», — говорит Шмыгаль. В частности, увеличены объемы расходов на выплату пенсий (на 38,9 млрд грн — до 271,9 млрд грн), Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии (на 16,1 млрд грн — до 35,5 млрд грн), а также на научно- техническую деятельность, льготные кредиты для внутренне перемещенных лиц и развитие предпринимательства.

Приоритет № 1 — безопасность и оборона — остается неизменным. «Направляем на борьбу с оккупантами более 1 трлн грн, это более 18% ВВП. Финансируем украинскую армию самостоятельно за счет внутренних ресурсов», — добавил глава правительства.

Дефицит госбюджета в следующем году составит более 20% ВВП. «Будем покрывать его за счет помощи партнеров. Нам нужно привлечь 38 млрд долларов. Получим их от ЕС, США, МВФ и других доноров. Движемся в этом направлении, и есть все основания рассчитывать на прогресс», — подытожил он.

«Проект Государственного бюджета Украины на 2023 год разработал Минфин для рассмотрения парламентариями во втором чтении с учетом предложений народных депутатов и скорректированных макропоказателей. Неизменным остался общий ресурс на национальную безопасность и оборону — 1 трлн 141,1 млрд грн, или 18,2% ВВП. Прогнозируемый дефицит госбюджета 2023 составляет более 20% ВВП. Минфин продолжает работу над привлечением международной помощи от ЕС, США, МВФ и других наших надежных партнеров для покрытия дефицита», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Економічна Правда По материалам:

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