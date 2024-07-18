Как обменять свидетельство о регистрации авто при смене персональных данных — Finance.ua

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Как обменять свидетельство о регистрации авто при смене персональных данных

Личные финансы
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Как обменять свидетельство о регистрации авто при смене персональных данных
Как обменять свидетельство о регистрации авто при смене персональных данных
Одна из популярных услуг сервисных центров МВД — регистрационные действия с транспортными средствами. Она актуальна для тех водителей, которые намерены продать или зарегистрировать свой автомобиль, потеряли или повредили свидетельство о регистрации, получили бланк нового образца или изменили персональные данные.

Когда нужно менять свидетельство

В Главном сервисном центре МВД напоминают, при смене фамилии, имени или отчества необходимо обменять свидетельство о регистрации транспортного средства. Это осуществляется не позднее 10 дней со дня получения нового документа, удостоверяющего личность.

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Чтобы получить новое свидетельство о регистрации транспортного средства, нужно взять талон на перерегистрацию в связи с изменением персональных данных и прийти в сервисный центр МВД на определенное время.
С собой нужно иметь следующие документы:
  • паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации места жительства или ID-карту;
  • копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • документ, подтверждающий изменение персональных данных;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства, подлежащее обмену.
Примерная стоимость — 350 грн административная услуга и 486 грн — бланк свидетельства. Перерегистрация транспортного средства и выдача документов производится в день обращения.

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Обращаем внимание, что при перерегистрации авто автовладелец может заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке.
Запись на получение услуг осуществляется онлайн и в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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