Как обменять свидетельство о регистрации авто при смене персональных данных — Finance.ua

Как обменять свидетельство о регистрации авто при смене персональных данных Сегодня 08:33 — Личные финансы

Как обменять свидетельство о регистрации авто при смене персональных данных

Одна из популярных услуг сервисных центров МВД — регистрационные действия с транспортными средствами. Она актуальна для тех водителей, которые намерены продать или зарегистрировать свой автомобиль, потеряли или повредили свидетельство о регистрации, получили бланк нового образца или изменили персональные данные.

Когда нужно менять свидетельство

В Главном сервисном центре МВД напоминают , при смене фамилии, имени или отчества необходимо обменять свидетельство о регистрации транспортного средства. Это осуществляется не позднее 10 дней со дня получения нового документа, удостоверяющего личность.

Чтобы получить новое свидетельство о регистрации транспортного средства, нужно взять талон на перерегистрацию в связи с изменением персональных данных и прийти в сервисный центр МВД на определенное время.

С собой нужно иметь следующие документы:

паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации места жительства или ID-карту;

копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий изменение персональных данных;

свидетельство о регистрации транспортного средства, подлежащее обмену.

Примерная стоимость — 350 грн административная услуга и 486 грн — бланк свидетельства. Перерегистрация транспортного средства и выдача документов производится в день обращения.

Обращаем внимание, что при перерегистрации авто автовладелец может заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке.

Запись на получение услуг осуществляется онлайн и в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

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