Как нужно ездить, чтобы тратить меньше топлива — Finance.ua

Как нужно ездить, чтобы тратить меньше топлива Сегодня 22:45 — Технологии&Авто

Как нужно ездить, чтобы тратить меньше топлива

Владельцам автомобилей приходится постоянно сталкиваться с множеством проблем при пользовании своей машиной: от ремонта до цен на топливо. Не секрет, что все это выходит в копеечку. О том, как экономить бензин на автомате и механике, расскажем в материале.

Если правильно выбрать режим езды, то можно снизить расход топлива. Поэтому крайне важно знать, на какой передаче экономичнее ездить, чем на других. Очевидно, что в этом вопросе нужно отталкиваться от типа коробки передач.

Сначала расскажем, как экономить бензин на автомате. Новые разработки очень помогают водителям в этом плане. Большинство современных автомобилей имеют разные режимы движения, которые можно выбрать через электронные настройки — их легко найти на приборной панели. Среди них обязательно есть «экономный», при включении которого снижаются расход бензина или дизеля. Также нужно ездить на уже прогретом двигателе.

Ответ на вопрос, как экономить бензин на механике, соответственно другой и более комплексный.

Нужно вовремя переключать скорости, ведь чем ниже передача, тем больше расход бензина.

Не нужно постоянно «дергать» педаль газа, а само нажатие должно быть максимально плавным.

Не стоит злоупотреблять «нейтралкой» и старайтесь тормозить двигателем на спусках.

Всегда важно уметь использовать преимущества вида коробки и знать, в каких ситуациях на дороге нужно это делать.

УНІАН По материалам:

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