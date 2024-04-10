Как не выгореть, ища новую работу: 7 советов — Finance.ua

Как не выгореть, ища новую работу: 7 советов Сегодня 05:54 — Личные финансы

Как не выгореть, ища новую работу: 7 советов

Поиск работы — это тоже работа. Иногда этот процесс может затягиваться надолго, сопровождаться стрессовыми ситуациями и отказами. Поэтому, как утверждают специалисты robota.ua , устать и даже выгореть во время поиска работы вполне возможно. В таких условиях уже не захочется ни общения с рекрутерами, ни собеседований, ни даже самой работы.

Эксперты собрали советы, которые помогут вам не выгореть при поиске работы, оставаться энергичными и найти то, что ищете.

Следуйте графику

График важен не только на работе. Поиск работы занимает много энергии, поэтому не нужно сидеть за компьютером круглосуточно и только обновлять список вакансий по вашему профилю. Выделите время, когда вы будете заниматься только поиском работы, это может быть несколько часов в день. А остальное время проводите так, как вам нравится, и не корите себя за это.

Отдыхайте и получайте яркие эмоции

Время после увольнения с одной работы и до выхода на другую — едва ли не единственная возможность отдохнуть. Поэтому в свободное от поиска работы время отдыхайте. Ошибочно полагать, что пока вы не закрыли главную свою задачу — не нашли работу — вам рано веселиться, отдыхать, встречаться с друзьями или путешествовать. Ведь именно такое времяпрепровождение дает заряд энергии двигаться дальше.

Ставьте реальные цели

Если вы ищете работу в течение длительного времени, пересмотрите свои цели. Возможно, у вас завышены ожидания от работодателя, зарплаты или слишком много требований к условиям и бонусам. Также помните, что в среднем на поиски работы уходит от одного до трех месяцев. Поэтому не опускайте руки и не огорчайтесь, когда не нашли работу в первые две недели. Все еще впереди!

Читайте также Ищете дистанционную работу? Интересные вакансии апреля

Уделяйте внимание резюме

Именно резюме первым видит рекрутер, поэтому от него зависит количество отказов и приглашений на собеседования. Советов по написанию резюме множество. Но прежде всего рекомендуем опубликовать актуальное резюме на сайте robota.ua. Так работодатели смогут найти вас сами, что повышает шансы получить работу в кратчайшие сроки. Следующее важное правило — новое резюме для новой вакансии. То есть, откликаясь на вакансию, просматривайте ее ключевые требования и, как ответ на них, прописывайте собственные достижения и личные качества.

Готовьтесь к собеседованию

Еще одним важным этапом, способным подарить желаемую работу, является собеседование. Очень важно готовиться к интервью с работодателем, ведь это влияет на его результат. Продумайте самопрезентацию, свои слабые и сильные стороны, подготовьте вопросы к работодателю — это точно пригодится.

Воспринимайте отказ спокойно

Поиск работы — это не сплошные предложения, среди которых вы выбираете самое лучшее. Смиритесь с тем, что иногда вам будут отказывать, и научитесь относиться к этому спокойно. Отказ рекомендуем рассматривать как шаг вперед. Произведите работу над ошибками, поймите, что сделали не так, и двигайтесь дальше.

Не теряйте веру

Сколько бы ни длился поиск работы и сколько бы отказов вы ни получили, будьте лояльны к себе, не ругайте за малейшие промахи и хвалите за успехи. Верьте в свои возможности и успех, прислушивайтесь к потребностям, анализируйте ситуацию на рынке труда. Все это даст вам энергию для поиска работы и реализации потенциала.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.