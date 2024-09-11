Как не потерять деньги на страховании во время войны? Правда о каско и других видах страхования! — Finance.ua

Как не потерять деньги на страховании во время войны? Правда о каско и других видах страхования!
Новый выпуск на нашем YouTube-канале посвящен важной теме: как правильно выбрать страховой полис во время войны и не потерять свои деньги. Дарья Горбач, руководитель по работе с клиентами Finance.ua и Minfin.com.ua, делится полезными советами и подробно рассказывает, как работает страхование в условиях военного времени.
В видео вы узнаете:
- Как организовано страхование авто и имущества во время войны.
- Особенности работы каско во время боевых действий и как получить максимальные выплаты.
- На что стоит обратить внимание при выборе страхового полиса для авто.
- Где лучше всего застраховать свое имущество от последствий военных действий.
- Какие скидки доступны для военных.
Дарья объясняет, как проверить надежность страховой компании и что нужно знать, подписывая договор. Также она делится практическими советами, которые помогут вам выбрать оптимальное страхование для защиты своего имущества и финансов в это непростое время.
Не упустите возможность получить важную информацию, которая поможет вам сохранить свои деньги и нервы в условиях неопределенности.
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