Как не потерять деньги на страховании во время войны? Правда о каско и других видах страхования! — Finance.ua

Как не потерять деньги на страховании во время войны? Правда о каско и других видах страхования! Сегодня 09:30 — Страхование

Как не потерять деньги на страховании во время войны? Правда о каско и других видах страхования!

как правильно выбрать страховой полис во время войны и не потерять свои деньги. Дарья Горбач, руководитель по работе с клиентами Finance.ua и Minfin.com.ua, делится полезными советами и подробно рассказывает, как работает страхование в условиях военного времени. Новый выпуск на нашем YouTube -канале посвящен важной теме:Дарья Горбач, руководитель по работе с клиентами Finance.ua и Minfin.com.ua, делится полезными советами и подробно рассказывает, как работает страхование в условиях военного времени.

В видео вы узнаете:

Как организовано страхование авто и имущества во время войны.

Особенности работы каско во время боевых действий и как получить максимальные выплаты.

На что стоит обратить внимание при выборе страхового полиса для авто.

Где лучше всего застраховать свое имущество от последствий военных действий.

Какие скидки доступны для военных.

Дарья объясняет, как проверить надежность страховой компании и что нужно знать, подписывая договор. Также она делится практическими советами, которые помогут вам выбрать оптимальное страхование для защиты своего имущества и финансов в это непростое время.

Не упустите возможность получить важную информацию, которая поможет вам сохранить свои деньги и нервы в условиях неопределенности.

Кроме того, воспользуйтесь промокодом «ЮТУБ» и оформляйте:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.