Как не получить штраф за продажу подержанных вещей — мнение экспертов Сегодня 20:28 — Личные финансы

Как не получить штраф за продажу подержанных вещей — мнение экспертов

После принятия новых фискальных правил для онлайн-оплат и денежных переводов украинцы, просто продающие ненужные вещи, рискуют стать объектом внимания налоговой.

Эксперт по налогам, директор Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин рекомендует людям быть внимательными к деталям.

«Любое физическое лицо, которое продает свои вещи, все равно рискует, если делает это часто, на большие суммы и в течение года. Нужно пытаться максимально правильно оформлять такие операции. Во всех платежках должно быть указано, что продажу осуществляет физлицо другому физлицу, а вещи подержанные — это важно», — сказал Черкашин.

Он также отметил, что необходимо хранить документы: кто купил, за сколько когда купили сами, чтобы в случае проверки можно было подтвердить происхождение товара и объяснить, что это некоммерческая деятельность.

«Золотого правила, что делать, чтобы к тебе не пришли, не существует. Налоговая уже лезет в карман, отслеживает движение средств. Скоро, вероятно, она сможет получать информацию с банковских счетов без решения суда. Поэтому сомнительные операции под угрозой. Ну или уходить в наличку», — рассказал эксперт по налогам.

В свою очередь, по мнению эксперта Украинского института будущего Даниила Монина, новые фискальные инициативы могут подтолкнуть людей к неформальной торговле. Он отметил, что из-за усиления контроля со стороны государства люди могут перейти к закрытым форматам продаж, например, создавать Telegram-каналы, где будут договариваться о купле-продаже напрямую.

«Лично я считаю, что лучше вообще не продавать подержанные вещи. Лучше их просто сдавать, меньше хлопот», — отметил Монин.

УНІАН По материалам:

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