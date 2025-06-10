Как не получить штраф за продажу подержанных вещей — мнение экспертов — Finance.ua
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Как не получить штраф за продажу подержанных вещей — мнение экспертов

Личные финансы
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Как не получить штраф за продажу подержанных вещей — мнение экспертов
Как не получить штраф за продажу подержанных вещей — мнение экспертов
После принятия новых фискальных правил для онлайн-оплат и денежных переводов украинцы, просто продающие ненужные вещи, рискуют стать объектом внимания налоговой.
Эксперт по налогам, директор Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин рекомендует людям быть внимательными к деталям.
«Любое физическое лицо, которое продает свои вещи, все равно рискует, если делает это часто, на большие суммы и в течение года. Нужно пытаться максимально правильно оформлять такие операции. Во всех платежках должно быть указано, что продажу осуществляет физлицо другому физлицу, а вещи подержанные — это важно», — сказал Черкашин.
Он также отметил, что необходимо хранить документы: кто купил, за сколько когда купили сами, чтобы в случае проверки можно было подтвердить происхождение товара и объяснить, что это некоммерческая деятельность.
«Золотого правила, что делать, чтобы к тебе не пришли, не существует. Налоговая уже лезет в карман, отслеживает движение средств. Скоро, вероятно, она сможет получать информацию с банковских счетов без решения суда. Поэтому сомнительные операции под угрозой. Ну или уходить в наличку», — рассказал эксперт по налогам.
В свою очередь, по мнению эксперта Украинского института будущего Даниила Монина, новые фискальные инициативы могут подтолкнуть людей к неформальной торговле. Он отметил, что из-за усиления контроля со стороны государства люди могут перейти к закрытым форматам продаж, например, создавать Telegram-каналы, где будут договариваться о купле-продаже напрямую.
«Лично я считаю, что лучше вообще не продавать подержанные вещи. Лучше их просто сдавать, меньше хлопот», — отметил Монин.
По материалам:
УНІАН
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