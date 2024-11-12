Как не переплатить по кредиту: история студентки Марии — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Как не переплатить по кредиту: история студентки Марии 12.11.2024, 12:37 — Кредит&Депозит

Как не переплатить по кредиту: история студентки Марии

Мария — 19-летняя студентка киевского университета. Как и многие ее ровесники, она стремится выглядеть стильно. А что лучше всего подчеркивает образ современной девушки? Конечно, смартфон известного американского бренда. Однако накопленных средств на покупку не хватало, поэтому Мария обратилась в банк за кредитом. К сожалению, ей отказали. Тогда друзья посоветовали воспользоваться MyCredit — удобным онлайн-сервисом микрокредитования.

Финансовая компания оказалась более лояльной, и Мария получила кредит. Она была уверена, что сможет без труда вернуть деньги уже в следующем месяце. Но неожиданные трудности нарушили ее планы: Мария провалила сессию и лишилась стипендии. Денег на погашение долга не осталось.

Что делать, если платить по кредиту нечем?

Ситуация, в которой оказалась Мария, не редкость. Многие студенты сталкиваются с финансовыми трудностями, когда хочется всего и сразу, а уровень дохода оставляет желать лучшего. Проблемы начались, когда дежурная общежития, где проживала Мария, вручила ей судебную повестку. Оказалось, что к основному долгу в 11 тысяч гривен добавились проценты и штрафы на сумму 6 тысяч гривен, а также судебные издержки более 9 тысяч гривен.

В результате общая сумма выплат превысила 26 тысяч гривен. Мария могла бы потратить вдвое меньше, если бы не игнорировала кредитора, а постаралась договориться мирным путем.

Договоренность с кредитором: как избежать неприятностей?

MyCredit предлагает несколько решений для тех, кто своевременно сообщает о трудностях с выплатами:

Продление кредита. Если бы Мария обратилась сразу, она могла бы продлить срок выплаты без начисления дополнительных штрафов.

Реструктуризация долга. Этот вариант позволяет погашать задолженность частями, что снизило бы финансовую нагрузку и помогло избежать штрафов и пени.

Скидка на погашение. В некоторых случаях MyCredit предлагает частичное списание процентов для клиентов, которые стремятся быстрее закрыть долг.

Последствия промедления: как суд увеличивает расходы?

Если не договориться с кредитором вовремя, последствия могут быть серьезными:

Увеличение суммы долга. Из-за начисленных процентов и штрафов долг быстро растет. В случае Марии он увеличился с 11 до 17 тысяч гривен.

Судебные расходы. При подаче иска к общей сумме добавляются судебные издержки. Для Марии это означало дополнительные 9 тысяч гривен.

Блокировка счетов и арест имущества. При принудительном взыскании кредитор может заблокировать банковские счета или наложить арест на имущество.

Испорченная кредитная история. После судебного решения кредитная история Марии оказалась испорчена, что затруднит получение займов в будущем.

Как избежать финансовых проблем?

Не игнорируйте звонки от кредитора. Это позволит избежать лишних штрафов и роста задолженности.

Обращайтесь в кредитную компанию как можно раньше. Это поможет выбрать наиболее выгодное решение — продление или реструктуризацию долга.

Остерегайтесь мошенников. Они могут обещать быстрое решение ваших проблем за дополнительную плату, но такие схемы только усугубляют ситуацию.

История Марии показывает: договариваться с кредитором всегда дешевле и выгоднее, чем доводить дело до суда. Своевременное обращение в MyCredit могло бы помочь ей сэкономить значительную сумму и избежать дополнительных проблем.

MyCredit По материалам:

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